Cruzeiro x Botafogo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

O Cruzeiro chega após vencer o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio. Já o Botafogo vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no Nilton Santos.

Na tabela do Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a oitava colocação, com 27 pontos em 19 partidas. A equipe soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas.

O Botafogo aparece logo atrás, na nona posição, com 26 pontos em 19 jogos. O time carioca acumula sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Que horas é o jogo Cruzeiro x Botafogo?

Cruzeiro e Botafogo entram em campo às 16h (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Cruzeiro x Botafogo ao vivo?

O jogo entre Cruzeiro e Botafogo terá transmissão ao vivo da Globo e do Premiere.

Provável escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro deve entrar em campo com Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Henrique; Bruno Rodrigues, Kaio Jorge e Sinisterra.

Provável escalação do Botafogo

O Botafogo deve começar a partida com Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho e Medina; Montoro, Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.