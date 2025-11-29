Esporte

Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto larga da 19ª posição neste domingo, 30

GP do Catar: a corrida será às 13h deste domingo, 30 (Clive Mason/Getty Images)

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16h12.

Última atualização em 29 de novembro de 2025 às 16h15.

O piloto australiano Oscar Piastri garantiu a pole position para o GP do Catar, que será disputado neste domingo, 30, às 13h, no circuito de Lusail.

O piloto da McLaren marcou 1:19.387 e superou o companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, por apenas 0.108s.

Max Verstappen largará em terceiro, seguido por George Russell e pelo novato Kimi Antonelli.

A sessão classificatória manteve a McLaren como força dominante do fim de semana, após a vitória de Piastri na sprint de sábado.

"O carro estava muito bom no fim de semana inteiro (...) A corrida amanhã vai ser muito difícil com duas paradas, vamos acelerar mais do que o normal. Não é fácil, mas é muito divertido", disse Piastri.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o treino classificatório em 14º. No entanto, por conta de uma punição de cinco posições no grid, o piloto da Sauber largará em 19º.

O último GP da temporada será realizado no próximo fim de semana, em Yas Marina, Abu Dhabi.

Grid de largada — GP do Catar 2025

  1. Oscar Piastri

  2. Lando Norris

  3. Max Verstappen

  4. George Russell

  5. Kimi Antonelli

  6. Isack Hadjar

  7. Carlos Sainz

  8. Fernando Alonso

  9. Pierre Gasly

  10. Charles Leclerc

  11. Nico Hulkenberg

  12. Liam Lawson

  13. Oliver Bearman

  14. Gabriel Bortoletolarga em 19º após punição

  15. Alexander Albon

  16. Yuki Tsunoda

  17. Esteban Ocon

  18. Lewis Hamilton

  19. Lance Stroll

  20. Franco Colapinto

Corrida sprint de sábado

Neste sábado, 29, Piastri confirmou o domínio da McLaren e venceu a corrida sprint do GP do Catar, no circuito de Lusail.

Líder do ranking, Norris terminou em terceiro, atrás de Russell, da Mercedes. Bortoleto, da Sauber, largou em 13º e ganhou duas posições, fechando em 11º.

Com o resultado, Piastri chegou a 374 pontos na temporada e reduziu para 22 a vantagem para Norris, que tem 396. Uma combinação de resultados na corrida de domingo pode garantir ao britânico o primeiro título da Fórmula 1.

Verstappen cruzou em quarto lugar e foi a 371 pontos, mantendo a terceira colocação no campeonato.

