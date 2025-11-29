Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo

O piloto australiano Oscar Piastri garantiu a pole position para o GP do Catar, que será disputado neste domingo, 30, às 13h, no circuito de Lusail.

O piloto da McLaren marcou 1:19.387 e superou o companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, por apenas 0.108s.

Max Verstappen largará em terceiro, seguido por George Russell e pelo novato Kimi Antonelli.

A sessão classificatória manteve a McLaren como força dominante do fim de semana, após a vitória de Piastri na sprint de sábado.

"O carro estava muito bom no fim de semana inteiro (...) A corrida amanhã vai ser muito difícil com duas paradas, vamos acelerar mais do que o normal. Não é fácil, mas é muito divertido", disse Piastri.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o treino classificatório em 14º. No entanto, por conta de uma punição de cinco posições no grid, o piloto da Sauber largará em 19º.

O último GP da temporada será realizado no próximo fim de semana, em Yas Marina, Abu Dhabi.

Grid de largada — GP do Catar 2025

Oscar Piastri Lando Norris Max Verstappen George Russell Kimi Antonelli Isack Hadjar Carlos Sainz Fernando Alonso Pierre Gasly Charles Leclerc Nico Hulkenberg Liam Lawson Oliver Bearman Gabriel Bortoleto — larga em 19º após punição Alexander Albon Yuki Tsunoda Esteban Ocon Lewis Hamilton Lance Stroll Franco Colapinto

Corrida sprint de sábado

Neste sábado, 29, Piastri confirmou o domínio da McLaren e venceu a corrida sprint do GP do Catar, no circuito de Lusail.

Líder do ranking, Norris terminou em terceiro, atrás de Russell, da Mercedes. Bortoleto, da Sauber, largou em 13º e ganhou duas posições, fechando em 11º.

Com o resultado, Piastri chegou a 374 pontos na temporada e reduziu para 22 a vantagem para Norris, que tem 396. Uma combinação de resultados na corrida de domingo pode garantir ao britânico o primeiro título da Fórmula 1.

Verstappen cruzou em quarto lugar e foi a 371 pontos, mantendo a terceira colocação no campeonato.