Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo

GP do Catar: a corrida será às 13h deste domingo, 30 (Clive Mason/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16h12.
Última atualização em 29 de novembro de 2025 às 16h15.
O piloto australiano Oscar Piastri garantiu a pole position para o GP do Catar, que será disputado neste domingo, 30, às 13h, no circuito de Lusail.
O piloto da McLaren marcou 1:19.387 e superou o companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, por apenas 0.108s.
Max Verstappen largará em terceiro, seguido por George Russell e pelo novato Kimi Antonelli.
A sessão classificatória manteve a McLaren como força dominante do fim de semana, após a vitória de Piastri na sprint de sábado.
"O carro estava muito bom no fim de semana inteiro (...) A corrida amanhã vai ser muito difícil com duas paradas, vamos acelerar mais do que o normal. Não é fácil, mas é muito divertido", disse Piastri.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o treino classificatório em 14º. No entanto, por conta de uma punição de cinco posições no grid, o piloto da Sauber largará em 19º.
O último GP da temporada será realizado no próximo fim de semana, em Yas Marina, Abu Dhabi.
Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
George Russell
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Pierre Gasly
Charles Leclerc
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Oliver Bearman
Gabriel Bortoleto — larga em 19º após punição
Alexander Albon
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Lewis Hamilton
Lance Stroll
Franco Colapinto
Neste sábado, 29, Piastri confirmou o domínio da McLaren e venceu a corrida sprint do GP do Catar, no circuito de Lusail.
Líder do ranking, Norris terminou em terceiro, atrás de Russell, da Mercedes. Bortoleto, da Sauber, largou em 13º e ganhou duas posições, fechando em 11º.
Com o resultado, Piastri chegou a 374 pontos na temporada e reduziu para 22 a vantagem para Norris, que tem 396. Uma combinação de resultados na corrida de domingo pode garantir ao britânico o primeiro título da Fórmula 1.
Verstappen cruzou em quarto lugar e foi a 371 pontos, mantendo a terceira colocação no campeonato.