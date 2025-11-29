Esporte

GP do Catar: veja o resultado da corrida sprint de F1 deste sábado

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o 11º piloto a cruzar a linha de chegada

Sprint do GP do Catar: piloto australiano Oscar Piastri dominou a corrida neste sábado, 29 (Mark Thompson/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15h44.

Última atualização em 29 de novembro de 2025 às 16h16.

Neste sábado, 29, o piloto australiano Oscar Piastri confirmou o domínio da McLaren e venceu a corrida sprint do GP do Catar, no circuito de Lusail.

O australiano largou na pole position, manteve a liderança durante as 19 voltas e somou pontos importantes na disputa pelo campeonato. Líder do ranking, britânico Lando Norris terminou em terceiro, atrás de George Russell, da Mercedes.

Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo

Com o resultado, Piastri chegou a 374 pontos na temporada e reduziu para 22 a vantagem para Norris, que tem 396. Uma combinação de resultados na corrida de domingo pode garantir ao britânico o primeiro título da Fórmula 1.

Max Verstappen cruzou em quarto lugar e foi a 371 pontos, mantendo a terceira colocação no campeonato.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou em 13º e ganhou duas posições, fechando em 11º.

A corrida está marcada para domingo, às 13h. O último GP do ano será no fim de semana seguinte, em Yas Marina, Abu Dhabi.

Resultado da sprint — GP do Catar 2025

  1. Oscar Piastri — McLaren

  2. George Russell — Mercedes

  3. Lando Norris — McLaren

  4. Max Verstappen — Red Bull Racing

  5. Yuki Tsunoda — Red Bull Racing

  6. Kimi Antonelli — Mercedes

  7. Fernando Alonso — Aston Martin

  8. Carlos Sainz — Williams

  9. Isack Hadjar — Racing Bulls

  10. Alexander Albon — Williams

  11. Gabriel Bortoleto — Kick Sauber

  12. Oliver Bearman — Haas F1 Team

  13. Charles Leclerc — Ferrari

  14. Liam Lawson — Racing Bulls

  15. Esteban Ocon — Haas F1 Team

  16. Nico Hulkenberg — Kick Sauber

  17. Lewis Hamilton — Ferrari

  18. Pierre Gasly — Alpine

  19. Lance Stroll — Aston Martin

  20. Franco Colapinto — Alpine

