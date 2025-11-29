GP do Catar: veja o resultado da corrida sprint de F1 deste sábado

Sprint do GP do Catar: piloto australiano Oscar Piastri dominou a corrida neste sábado, 29 (Mark Thompson/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15h44.
Última atualização em 29 de novembro de 2025 às 16h16.
Neste sábado, 29, o piloto australiano Oscar Piastri confirmou o domínio da McLaren e venceu a corrida sprint do GP do Catar, no circuito de Lusail.
O australiano largou na pole position, manteve a liderança durante as 19 voltas e somou pontos importantes na disputa pelo campeonato. Líder do ranking, britânico Lando Norris terminou em terceiro, atrás de George Russell, da Mercedes.Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo
Com o resultado, Piastri chegou a 374 pontos na temporada e reduziu para 22 a vantagem para Norris, que tem 396. Uma combinação de resultados na corrida de domingo pode garantir ao britânico o primeiro título da Fórmula 1.
Max Verstappen cruzou em quarto lugar e foi a 371 pontos, mantendo a terceira colocação no campeonato.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou em 13º e ganhou duas posições, fechando em 11º.
A corrida está marcada para domingo, às 13h. O último GP do ano será no fim de semana seguinte, em Yas Marina, Abu Dhabi.
Oscar Piastri — McLaren
George Russell — Mercedes
Lando Norris — McLaren
Max Verstappen — Red Bull Racing
Yuki Tsunoda — Red Bull Racing
Kimi Antonelli — Mercedes
Fernando Alonso — Aston Martin
Carlos Sainz — Williams
Isack Hadjar — Racing Bulls
Alexander Albon — Williams
Gabriel Bortoleto — Kick Sauber
Oliver Bearman — Haas F1 Team
Charles Leclerc — Ferrari
Liam Lawson — Racing Bulls
Esteban Ocon — Haas F1 Team
Nico Hulkenberg — Kick Sauber
Lewis Hamilton — Ferrari
Pierre Gasly — Alpine
Lance Stroll — Aston Martin
Franco Colapinto — Alpine