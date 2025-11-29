Esporte

Fórmula 1: que horas e onde assistir ao GP do Catar neste domingo

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen largam das primeiras posições na corrida deste domingo

GP do Catar: o piloto australiano Oscar Piastri larga da pole position (Mark Thompson/Getty Images)

GP do Catar: o piloto australiano Oscar Piastri larga da pole position (Mark Thompson/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16h44.

O GP de Fórmula 1 do Catar será disputado neste domingo, 30, às 13h (horário de Brasília), no circuito de Lusail.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu a pole position ao marcar 1:19.387, superando o britânico Lando Norris (McLaren) por 0.108s.

Max Verstappen (Red Bull Racing) larga em terceiro, seguido por George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes).

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) terminou o treino classificatório em 14º, mas largará em 19º devido a uma punição de cinco posições por ter causado uma colisão no GP de Las Vegas, no último final de semana.

O último GP da temporada será no próximo fim de semana, em Yas Marina, Abu Dhabi.

Que horas é o GP do Catar?

A corrida será realizada às 13h (horário de Brasília).

Onde assistir ao GP do Catar ao vivo?

A transmissão na TV aberta é da Band.

Como foi a corrida sprint do GP do Catar?

No sábado, 29, Piastri venceu a sprint e reduziu para 22 pontos a diferença para Norris no campeonato. O britânico terminou em terceiro, atrás de George Russell.

Bortoleto largou em 13º e finalizou em 11º. Verstappen foi o quarto colocado e manteve a terceira posição no ranking da temporada, com 371 pontos.

Grid de largada — GP do Catar 2025

  1. Oscar Piastri

  2. Lando Norris

  3. Max Verstappen

  4. George Russell

  5. Kimi Antonelli

  6. Isack Hadjar

  7. Carlos Sainz

  8. Fernando Alonso

  9. Pierre Gasly

  10. Charles Leclerc

  11. Nico Hulkenberg

  12. Liam Lawson

  13. Oliver Bearman

  14. Gabriel Bortoleto — larga em 19º após punição

  15. Alexander Albon

  16. Yuki Tsunoda

  17. Esteban Ocon

  18. Lewis Hamilton

  19. Lance Stroll

  20. Franco Colapinto

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo

GP do Catar: veja o resultado da corrida sprint de F1 deste sábado

Barcelona vence o Alavés e assume liderança do Campeonato Espanhol

Palmeiras e Flamengo dominam futebol brasileiro com títulos e boa gestão

Mais na Exame

Marketing

Agência versus agentes: o modelo clássico está chegando ao fim?

Esporte

Fórmula 1: veja como ficou o grid de largada do GP do Catar neste domingo

Pop

Morre Tom Stoppard, roteirista de 'Shakespeare Apaixonado', aos 88 anos

Mundo

Inundações deixam quase 600 mortos na Ásia