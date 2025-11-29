Fórmula 1: que horas e onde assistir ao GP do Catar neste domingo

O GP de Fórmula 1 do Catar será disputado neste domingo, 30, às 13h (horário de Brasília), no circuito de Lusail.
O australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu a pole position ao marcar 1:19.387, superando o britânico Lando Norris (McLaren) por 0.108s.
Max Verstappen (Red Bull Racing) larga em terceiro, seguido por George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes).
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) terminou o treino classificatório em 14º, mas largará em 19º devido a uma punição de cinco posições por ter causado uma colisão no GP de Las Vegas, no último final de semana.
O último GP da temporada será no próximo fim de semana, em Yas Marina, Abu Dhabi.
Que horas é o GP do Catar?
A corrida será realizada às 13h (horário de Brasília).
Onde assistir ao GP do Catar ao vivo?
A transmissão na TV aberta é da Band.
Como foi a corrida sprint do GP do Catar?
No sábado, 29, Piastri venceu a sprint e reduziu para 22 pontos a diferença para Norris no campeonato. O britânico terminou em terceiro, atrás de George Russell.
Bortoleto largou em 13º e finalizou em 11º. Verstappen foi o quarto colocado e manteve a terceira posição no ranking da temporada, com 371 pontos.
Grid de largada — GP do Catar 2025
Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
George Russell
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Pierre Gasly
Charles Leclerc
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Oliver Bearman
Gabriel Bortoleto — larga em 19º após punição
Alexander Albon
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Lewis Hamilton
Lance Stroll
Franco Colapinto