Fórmula 1 cancela GP do Bahrein e da Arábia Saudita por tensão no Oriente Médio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 disputa a segunda etapa da temporada em Xangai, na China
Publicado em 14 de março de 2026 às 20h06.
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou neste sábado, 14, o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita da Fórmula 1, que estavam previstos para acontecer em abril.
Segundo a entidade, a decisão foi tomada devido à atual situação de segurança no Oriente Médio.
De acordo com a FIA, diferentes alternativas chegaram a ser analisadas para manter o calendário da categoria. No entanto, a organização concluiu que não haverá corridas substitutas no mês de abril.
O Grande Prêmio do Bahrein estava previsto para o dia 12 de abril, enquanto a etapa da Arábia Saudita, em Jeddah, estava marcada para 19 de abril.
Além da principal categoria do automobilismo mundial, também foram canceladas as etapas de outras competições ligadas à Fórmula 1, como Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy, que estavam programadas para ocorrer nos mesmos fins de semana.
O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que a decisão foi difícil, mas necessária diante do cenário atual.
“Embora tenha sido uma decisão difícil de tomar, infelizmente é a decisão correta neste momento, considerando a situação atual no Oriente Médio”, afirmou.
Neste fim de semana, a Fórmula 1 disputa a segunda etapa da temporada em Xangai, na China, após a abertura do campeonato na Austrália.
A FIA ainda não informou se as corridas canceladas serão remarcadas ou substituídas no calendário. Caso não haja reposição, o mês de abril ficará sem etapas e a temporada será reduzida para 22 provas.
Antes disso, a terceira corrida do campeonato será disputada no Grande Prêmio do Japão, em 29 de março. A etapa seguinte do calendário está prevista para Miami, nos Estados Unidos, em 3 de maio.