Os 5 melhores filmes e séries para assistir no streaming no fim de semana

O primeiro fim de semana de agosto chega com um bom pacote de estreias no streaming. Os catálogos dividem espaço entre o retorno de franquias consagradas do cinema, thrillers psicológicos e produções baseadas em fatos reais.

Nas séries, o destaque do Apple TV+ é o tenso desfecho da minissérie Cabo do Medo. Paramount+ traz de volta a ação de Operação Lioness para a terceira temporada, que estreia no domingo, 2.

Já na aba de filmes, o Disney+ finalmente traz ao streaming O Diabo Veste Prada 2, depois uma longa temporada nos cinemas. No Prime Video, a aposta é a comédia dramática musical Song Sung Blue: Um Sonho a Dois, indicada ao Oscar. A Netflix apresenta a reconstituição histórica em O Atentado ao Voo Pan Am 103.

Abaixo, nós separamos os cinco melhores filmes e séries para assistir neste fim de semana. Confira:

Cabo do Medo — Fim de Temporada (Apple TV+)

O thriller psicológico gótico produzido por Martin Scorsese e Steven Spielberg chega ao seu aguardado décimo e último episódio. Na trama, a obsessão e a sede de vingança de Max Cady (Javier Bardem) contra o casal de advogados Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson) chegam ao limite, desencadeando um confronto final marcado por extrema tensão e paranoia.

O Diabo Veste Prada 2 (Disney+)

Andy Sachs (Anne Hathaway) está de volta ao mundo da alta moda como a nova editora de reportagens especiais da revista Runway. Ao reencontrar sua implacável ex-chefe Miranda Priestly (Meryl Streep) e lidar com novas ameaças que colocam em risco o império editorial, Andy precisa transitar entre velhas rivalidades e novos rostos na passarela nesta aguardada sequência.

Operação Lioness — Temporada 3 (Paramount+)

A eletrizante série de espionagem criada por Taylor Sheridan retorna para sua terceira temporada. Liderada por Joe (Zoe Saldaña) e Kaitlyn Meade (Nicole Kidman), a equipe do programa Lioness enfrenta novas ameaças terroristas globais, exigindo que agentes infiltradas operem no limite entre o dever militar e os sacrificantes dilemas de suas vidas pessoais.

Song Sung Blue: Um Sonho a Dois (Prime Video)

Baseado em uma história real inspiradora, o longa acompanha dois músicos desiludidos de uma pequena cidade que decidem unir forças para formar uma banda cover em homenagem a Neil Diamond. Em meio a dificuldades financeiras e desafios pessoais, a paixão pela música transforma suas vidas e reacende a esperança de um futuro melhor.

O Atentado ao Voo Pan Am 103 (Netflix)

Este tenso e minucioso longa documental/dramático reconstitui a tragédia do voo Pan Am 103, destruído por um atentado a bomba sobre a cidade de Lockerbie em 1988. A produção detalha os bastidores da complexa investigação internacional que se seguiu e o impacto permanente na vida das famílias das vítimas e na aviação mundial.