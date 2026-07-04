Corrida sprint da F1 hoje: veja horário, onde assistir e o grid do GP da Grã-Bretanha

A corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 será disputada neste sábado, 4, em Silverstone.

O britânico Lewis Hamilton conquistou a pole position e largará na frente após marcar o tempo de 1min28s376 na classificação sprint realizada na sexta-feira, 3.

O brasileiro Gabriel Bortoleto partirá da 12ª posição depois de avançar ao SQ2, mas não conseguir melhorar sua volta na fase decisiva.

Que horas é a corrida sprint?

A sprint está marcada para 8h (horário de Brasília). Mais tarde, ao meio-dia, acontece a classificação para a corrida principal, também em Silverstone.

Onde assistir à corrida sprint da F1 hoje?

A corrida sprint terá transmissão ao vivo do sportv3, a partir das 8h (de Brasília).

A classificação para a corrida principal também será exibida pelo sportv3, às 12h.

Quando é a corrida principal do GP da Grã-Bretanha?

O GP da Grã-Bretanha será disputado no domingo, 5, às 11h, com transmissão da TV Globo e do sportv3.

Hamilton conquista a pole em Silverstone

Depois de liderar o único treino livre do fim de semana, Hamilton confirmou o bom desempenho e garantiu a pole position da sprint. O piloto da Ferrari ficou à frente de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e de Max Verstappen, da Red Bull.

Esta é a primeira pole de Hamilton no formato sprint desde o GP da China de 2025.

Veja o grid da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha