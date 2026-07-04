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Fase de grupos copa 2026

Corrida sprint da F1 hoje: veja horário, onde assistir e o grid do GP da Grã-Bretanha

Lewis Hamilton larga na pole em Silverstone; Gabriel Bortoleto parte da 12ª posição na prova deste sábado

Ferrari: Hamilton vai largar na pole position (Lluis GENE / AFP)

Ferrari: Hamilton vai largar na pole position (Lluis GENE / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de julho de 2026 às 04h06.

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A corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 será disputada neste sábado, 4, em Silverstone.

O britânico Lewis Hamilton conquistou a pole position e largará na frente após marcar o tempo de 1min28s376 na classificação sprint realizada na sexta-feira, 3.

O brasileiro Gabriel Bortoleto partirá da 12ª posição depois de avançar ao SQ2, mas não conseguir melhorar sua volta na fase decisiva.

Que horas é a corrida sprint?

A sprint está marcada para 8h (horário de Brasília). Mais tarde, ao meio-dia, acontece a classificação para a corrida principal, também em Silverstone.

Onde assistir à corrida sprint da F1 hoje?

A corrida sprint terá transmissão ao vivo do sportv3, a partir das 8h (de Brasília).

A classificação para a corrida principal também será exibida pelo sportv3, às 12h.

Quando é a corrida principal do GP da Grã-Bretanha?

O GP da Grã-Bretanha será disputado no domingo, 5, às 11h, com transmissão da TV Globo e do sportv3.

Hamilton conquista a pole em Silverstone

Depois de liderar o único treino livre do fim de semana, Hamilton confirmou o bom desempenho e garantiu a pole position da sprint. O piloto da Ferrari ficou à frente de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e de Max Verstappen, da Red Bull.

Esta é a primeira pole de Hamilton no formato sprint desde o GP da China de 2025.

Veja o grid da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha

  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Isack Hadjar (Red Bull)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Nico Hulkenberg (Audi)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Sergio Pérez (Cadillac)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
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