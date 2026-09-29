Por que o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 será disputado na Malásia em 2026?

RESUMO | A edição de 2026 do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 foi transferida para o Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, devido a questões de segurança decorrentes do conflito no Oriente Médio.

A etapa de 2026 do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 não será disputada no Oriente Médio, mas sim na Malásia. A prova foi realocada para o Circuito Internacional de Sepang, localizado próximo à capital Kuala Lumpur, com realização programada para o próximo fim de semana, entre os dias 2 e 4 de outubro. A mudança gerou curiosidade entre os fãs do automobilismo, mas responde a fatores críticos de segurança e acordos comerciais complexos firmados pela categoria.

Originalmente, a prova no Bahrein estava agendada para o dia 12 de abril como a quarta etapa do campeonato, seguida uma semana depois pelo GP da Arábia Saudita. No entanto, em 14 de março, a F1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciaram o cancelamento de ambas as provas em decorrência da guerra envolvendo o Irã e os Estados Unidos na região. O conflito provocou ataques a instalações de combustível a poucos quilômetros do circuito barenita e severas restrições no tráfego aéreo, inviabilizando a operação segura de um fim de semana de Grande Prêmio.

Por que a Malásia foi escolhida como substituta?

O projeto para encontrar uma alternativa começou a ganhar tração no meio do ano, culminando no anúncio oficial do retorno de Sepang em 26 de julho. A escolha da pista malaia — que recebeu a categoria ininterruptamente entre 1999 e 2017 — apoiou-se fundamentalmente em critérios de logística e otimização do calendário.

A inclusão da prova encaixou-se perfeitamente entre o GP do Azerbaijão (26 de setembro) e o GP de Singapura (11 de outubro). Como Sepang dista apenas cerca de 320 quilômetros de Singapura, a sequência reduziu drasticamente a necessidade de deslocamentos longos para as equipes. Além disso, a infraestrutura já existente no local facilitou a rápida adaptação da categoria.

O motivo de a prova manter o nome "GP do Bahrein"

Mesmo sendo realizada em solo malaio, a corrida continuará a ser oficialmente batizada de GP do Bahrein. A decisão atende a termos contratuais rígidos estabelecidos entre a F1, a FIA e os organizadores dos dois países, além da forte presença do patrocinador master, a companhia aérea barenita Gulf Air.

Pelo acordo comercial, o Bahrein continua definindo os preços dos ingressos, comercializando os bilhetes por meio de seu site oficial e retendo a receita gerada pelas vendas, garantindo que o país não fique financeiramente de fora da temporada 2026. Para viabilizar a presença de torcedores, a Gulf Air criou inclusive rotas de voo direto entre o Bahrein e Kuala Lumpur para o período do evento.

Onde assistir e programação completa do GP do Bahrein em Sepang

A transmissão oficial de todas as atividades do fim de semana no Brasil é realizada pelos canais Sportv3 na televisão fechada, cobrindo desde o primeiro treino livre na sexta-feira até a corrida de domingo. Os fãs também podem acompanhar a cobertura completa em tempo real por meio da plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium e pelo GloboPlay.

Devido à diferença de fuso horário, a programação em solo malaio exigirá que o público brasileiro acompanhe as sessões durante a madrugada e as primeiras horas da manhã. Confira a agenda detalhada com os horários oficiais de Brasília:

Sexta-feira – 2 de outubro

Treino livre 1 (TL1) – 01h30 às 02h30

01h30 às 02h30 Treino livre 2 (TL2) – 05h00 às 06h00

Sábado – 3 de outubro

Treino livre 3 (TL3) – 01h30 às 02h30

01h30 às 02h30 Classificação – 05h00 às 06h00

Domingo – 4 de outubro

Corrida (56 voltas ou 120 minutos) – 04h00 (15h no horário local de Sepang)

Por que o GP do Bahrein não será realizado no Bahrein?

A etapa foi cancelada em março devido aos riscos de segurança gerados pelo conflito no Oriente Médio e ataques a instalações próximas ao circuito.

Onde será disputada a prova de substituição?

A corrida acontecerá no Circuito Internacional de Sepang, em Kuala Lumpur, na Malásia.

Quando será realizada a prova?

O evento ocorre entre os dias 2 e 4 de outubro de 2026, com 56 voltas programadas.

Por que a corrida ainda se chama GP do Bahrein?

A manutenção do nome ocorre por exigências de acordos comerciais, patrocínio da Gulf Air e porque o Bahrein gerencia a venda de ingressos e receitas da prova.

Há quanto tempo a Malásia não recebia a F1?

A última edição do GP da Malásia em Sepang havia sido disputada em 2017, sendo vencida por Max Verstappen.