O Flamengo conquistou neste sábado, 21, o título do Brasileirão Série A ao empatar com o Palmeiras por 1 a 1, no Nubank Parque, em São Paulo. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a taça com três rodadas de antecedência, na casa do adversário.

O jogo

John Arias abriu o placar para o Palmeiras aos 12 minutos do primeiro tempo. O Flamengo buscou o empate aos 31 minutos da etapa final, com Samuel Lino.

Empate bastava

O Flamengo entrou em campo com seis pontos à frente do Alviverde e três vitórias a mais. Com essa vantagem, precisava apenas de um empate para se sagrar campeão antes do fim do campeonato.

Nove títulos

Antes deste, o clube tinha oito títulos oficiais do Brasileirão reconhecidos pela CBF: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.