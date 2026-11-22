Verstappen vence em Las Vegas e chega à 75ª vitória na Fórmula 1 (JIM WATSON/AFP)
Colaboradora
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 11h22.
Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas de Fórmula 1 pela segunda vez consecutiva, consolidando sua recuperação após um início difícil de temporada. O piloto holandês, tetracampeão mundial, chegou ao 75º triunfo da carreira em uma prova com intenso movimento de liderança. Agora, ele ocupa a segunda posição no Mundial de Pilotos com duas corridas restantes.
Max Verstappen venceu neste domingo, 22, o GP de Las Vegas de Fórmula 1 pelo segundo ano seguido. O tetracampeão mundial chegou ao 75º triunfo da carreira em uma prova com 35 mudanças de liderança.
"Foi insano. Realmente, muito surreal e algo que eu mesmo nunca tinha visto antes na Fórmula 1", afirmou o piloto da Red Bull, ao ser questionado sobre as trocas de posição.
Com o resultado, Verstappen soma três vitórias em quatro edições da prova, disputada desde que o circuito entrou no calendário. Ele venceu a edição inaugural, perdeu a de 2024 para Russell, recuperou o primeiro lugar em 2025 e agora emendou o segundo triunfo consecutivo.
A vitória confirma a recuperação do piloto depois de um começo complicado de temporada. Verstappen passou as primeiras 15 corridas do ano sem vencer. Chegou a questionar publicamente sua permanência na Fórmula 1 após o fim do ano, além de criticar a categoria e a imprensa.
A virada começou em outubro. Naquele mês, o holandês conquistou a primeira pole position de 2026, no GP do Bahrein, na Malásia. Em seguida, venceu os GPs de Singapura e do México e, agora, o de Las Vegas.
O triunfo em Las Vegas foi o quarto do holandês nas últimas seis corridas. Com ele, Verstappen consolidou a segunda colocação no Mundial de Pilotos, a duas etapas do fim da temporada.
"Não começou bem no início do ano, mas agora definitivamente está mudando", avaliou.