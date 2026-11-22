O Rosewood São Paulo, segundo colocado no ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil 2026, divulgou a programação de Natal e Réveillon de seus restaurantes. São ceias no Le Jardin e no Blaise nas noites de 24 e 31 de dezembro, brunches nos dias seguintes e menu à la carte com sugestões especiais no Taraz.

A programação chega em um ano de reconhecimento para o hotel. Por dois anos, o Rosewood São Paulo esteve na primeira colocação do ranking da Casual EXAME, e em 2026 ficou com a segunda posição. No cenário internacional, o hotel ficou na 6ª posição geral do The World's 50 Best Hotels 2026 e foi eleito o melhor hotel da América do Sul, segundo a lista divulgada este ano.

Instalado na antiga Maternidade Matarazzo e em uma torre projetada por Jean Nouvel, o Rosewood tem seis restaurantes e bares, entre eles o Le Jardin, aberto 24 horas, o Blaise, de inspiração francesa, e o Taraz, dedicado à cozinha sul-americana e ao fogo.

Os valores para o fim de ano vão de R$ 890, no brunch, a R$ 3.500 por adulto, na ceia de Réveillon do Blaise, sempre com 10% de taxa de serviço à parte.

Natal

Na noite de 24 de dezembro, das 19h à 1h, o Le Jardin e o Blaise servem menus de quatro tempos. No Le Jardin, que aparece na 83ª posição da lista dos melhores restaurantes de São Paulo de 2026 da Casual EXAME, o cardápio inclui ballotine de peito de peru com mousse de trufa-negra, picles de alho-poró e purê de pera. A ceia custa R$ 1.350 por adulto e R$ 675 para crianças de 6 a 12 anos.

O Blaise, 96º colocado na mesma lista, aposta em uma releitura dos clássicos da data, com wellington de filé mignon, purê de batatas e molho de mostarda. Ali, a ceia sai por R$ 1.550 por adulto e R$ 775 para crianças de 6 a 12 anos. A brasserie é o único restaurante no Brasil com pontuação máxima na certificação Food Made Good, selo de sustentabilidade do setor de alimentação, como mostrou uma reportagem da Casual EXAME sobre a origem dos ingredientes.

O Taraz, de cozinha sul-americana, não terá menu fechado. A casa mantém o cardápio à la carte e acrescenta sugestões criadas pela chef para a data.

Réveillon

Na virada para 2027, as ceias acontecem das 20h à 1h. O Le Jardin serve um menu de três tempos, com pratos como tataki de atum com creme de ervilha, wasabi, broa de milho e pesto vermelho, por R$ 3.100 por adulto e R$ 1.550 para crianças de 6 a 12 anos.

O Blaise tem a proposta mais longa da noite: um menu degustação harmonizado de seis tempos, com camarão fresco de Ilhabela, creme de milho, porco preto curado e amburana, além de paleta de cordeiro com abóbora, cebola caramelizada, repolho e jus de cordeiro. O valor é de R$ 3.500 por adulto e R$ 1.750 para crianças de 6 a 12 anos. O Taraz repete o formato do Natal, com o à la carte complementado por pratos especiais.

Os preços subiram em relação ao ano passado. No guia de ceias de fim de ano publicado pela Casual EXAME em 2025, a ceia de Réveillon do Le Jardin custava R$ 2.300 por pessoa, e a do Blaise, R$ 2.500.

Brunches

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 12h às 16h, o Le Jardin serve brunches com champanhe Perrier-Jouët, coquetéis clássicos e bebidas não alcoólicas. No Natal, a casa serve o Perrier-Jouët Brut e, no Ano Novo, o Grand Brut. Os dois brunches custam R$ 890 por adulto e R$ 445 para crianças de 6 a 12 anos.

Todas as experiências estão abertas a hóspedes e não hóspedes e podem ser reservadas avulsas ou com pacotes de hospedagem. Crianças de até 5 anos não pagam. As reservas são feitas pelo e-mail saopaulo.restaurantes@rosewoodhotels.com. Para quem procura outras opções na cidade, a Casual EXAME reuniu também os melhores hotéis de São Paulo no ranking 2026.