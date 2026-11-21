O GP de Las Vegas de Fórmula 1 terá uma atração diferente neste fim de semana: uma corrida com carros construídos com peças de LEGO. A prova está marcada para este sábado, 21, antes da disputa principal, e contará com 11 minicarros dirigíveis, cada um representando uma das equipes do grid de 2026.

A iniciativa é uma parceria entre a Fórmula 1 e o Grupo LEGO. Os veículos, feitos com mais de 28 mil peças cada, completarão uma volta no circuito montado nas ruas de Las Vegas. Os minicarros podem atingir até 25 km/h e já foram apresentados no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, em julho deste ano.

A edição de Las Vegas, porém, terá uma novidade: os pilotos da F1 vão entregar as chaves dos veículos a uma escalação especial de competidores. A identidade de quem estará ao volante vem sendo revelada ao longo desta semana nos canais oficiais da LEGO. A prova integra a programação que antecede o Grande Prêmio.

Como será a corrida de LEGO no GP de Las Vegas?

A ação dá continuidade a outras ativações da parceria entre as marcas. Em 2025, os pilotos da Fórmula 1 participaram de um desfile em Miami com construções especiais de LEGO. Neste ano, em Silverstone, os minicarros já haviam ido à pista durante a programação do GP britânico.

Além da corrida, a LEGO preparou outras atrações para o fim de semana em Las Vegas. A marca terá um monotrilho temático circulando pela cidade, com envelopamento especial, e uma estação dedicada à parceria. O paddock também receberá versões gigantes das minifiguras dos pilotos.

LEGO lança coleção com os 22 pilotos da Fórmula 1

A corrida especial também acompanha o anúncio de uma nova coleção da linha Speed Champions, desenvolvida em parceria com a Fórmula 1. Os produtos reproduzem os carros das 11 equipes que disputam a temporada de 2026 e incluem, pela primeira vez, minifiguras de todos os 22 pilotos do grid.

Cada conjunto terá o carro de uma equipe e duas minifiguras correspondentes aos seus pilotos. As peças reproduzem características dos competidores, como os uniformes e os capacetes personalizados. Os modelos também permitirão que os fãs escolham combinações de números para personalizar os carros.

A coleção tem lançamento previsto para 1º de março de 2027, com pré-venda já disponível em algumas regiões. Os produtos serão comercializados pelo site oficial da LEGO e nas lojas da marca.