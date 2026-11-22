RESUMO ＋ Em 2025, o rendimento domiciliar per capita do brasileiro chegou a R$ 2.264, mas a renda dos 10% mais ricos cresceu mais que a dos 40% mais pobres, segundo dados do IBGE. O avanço da inteligência artificial e a valorização do capital podem reforçar uma economia em K, marcada por trajetórias de crescimento e oportunidades cada vez mais desiguais.

Por Antonio Carlos Matos da Silva*

Em 2025, o rendimento domiciliar per capita do brasileiro chegou a R$ 2.264, o maior valor da série histórica do IBGE.

No mesmo ano, a renda dos 10% mais ricos cresceu 8,7%, quase o dobro dos 4,7% registrados entre os 40% mais pobres, e o índice de Gini voltou a subir.

A renda média melhora, a pobreza cai, e ainda assim boa parte da população não reconhece nos indicadores a própria vida. Esse descompasso pede uma explicação que vá além da conjuntura.

O que é a economia em K e por que ela pode persistir?

Durante a pandemia, os economistas popularizaram a expressão “recuperação em K” para descrever uma retomada em que parte da sociedade avançava rapidamente, impulsionada pela digitalização e pela valorização de ativos, enquanto outra parte perdia renda e emprego.

A imagem parecia adequada a uma crise excepcional. Passados alguns anos, cabe perguntar se a letra descrevia apenas aquele momento ou se revelava, com mais nitidez, um processo que já estava em curso.

Como as mudanças no mercado de trabalho ampliam as diferenças econômicas?

A literatura econômica oferece boas razões para levar a segunda hipótese a sério.

David Autor e outros pesquisadores documentaram o esvaziamento das ocupações intermediárias, que por décadas sustentaram a classe média, ao lado do crescimento de atividades muito qualificadas e de serviços de baixa remuneração.

Os estudos sobre as chamadas superstar firms descrevem empresas que combinam tecnologia, dados e escala, ganham participação de mercado e produzem muito com relativamente pouco trabalho.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a fatia da renda global destinada ao trabalho caiu 1,6 ponto percentual desde 2004.

Os salários podem subir, e muitas vezes sobem, enquanto encolhe a parcela do valor produzido que remunera quem trabalha.

Como a inteligência artificial pode aprofundar a economia em K?

A inteligência artificial amplia esse movimento e muda o seu alcance.

O Fundo Monetário Internacional estima que cerca de 60% dos empregos nas economias avançadas e 40% nos países emergentes estão expostos à IA.

Exposição não equivale a substituição, e o efeito mais relevante aparece nas trajetórias. Imagine dois profissionais com o mesmo salário.

Um incorpora as novas ferramentas, multiplica sua produtividade e alcança mercados mais sofisticados. O outro continua empregado, recebe reajustes, mas vê o valor relativo do seu trabalho diminuir a cada nova rodada de automação.

Hoje os dois parecem iguais nas estatísticas. Em cinco anos, provavelmente não estarão.

Nessa leitura, a economia em K dispensa o empobrecimento de um grupo; basta que as possibilidades de crescer, acumular patrimônio e mudar de vida se afastem de forma persistente.

O que os dados de renda do Brasil revelam sobre a desigualdade?

O Brasil oferece uma contribuição importante a esse debate, porque mostrou que essas forças podem ser contidas.

Entre 2019 e 2025, a renda dos 40% mais pobres cresceu 37,6%, contra 11,9% dos 10% mais ricos, resultado da valorização do salário mínimo, das transferências de renda e de um mercado de trabalho aquecido.

Mesmo com a alta recente, o Gini de 2025, de 0,511, permanece abaixo do registrado em 2019, de 0,543. Instituições e políticas públicas alteram o desenho da letra.

Por que juros e renda do capital favorecem a concentração de riqueza?

O ano de 2025, porém, trouxe um sinal que merece cuidado.

Ao explicar o ganho maior no topo, o próprio IBGE apontou a remuneração de trabalhadores mais qualificados, os juros elevados, que ampliaram o retorno das aplicações financeiras, e a alta dos aluguéis.

São exatamente os canais que a literatura internacional associa à divergência estrutural. As diferenças regionais completam o quadro: segundo o FGV IBRE, a pobreza atingia 42,4% da população do Nordeste e 12,8% da do Sul.

Por que os indicadores econômicos podem demorar a revelar a desigualdade?

Há ainda uma dificuldade de medição. Na PNAD Contínua, aluguéis e arrendamentos representam apenas 2,1% do rendimento domiciliar per capita.

Pesquisas domiciliares captam bem o salário e mal a renda do capital no topo da distribuição, justamente a parcela que mais cresce quando os juros sobem e a produtividade se concentra.

Se o K brasileiro avançar por esse caminho, nossos principais indicadores tenderão a enxergá-lo tarde.

Acompanhar PIB, inflação, desemprego e renda média continuará indispensável, mas convém somar a eles medidas de mobilidade entre gerações, evolução salarial por ocupação, distribuição dos ganhos de produtividade e formação de patrimônio, cruzando as pesquisas domiciliares com dados tributários.

Quais são os riscos da concentração de renda para as empresas?

A discussão também diz respeito às empresas e vai além da responsabilidade social.

Uma economia que concentra renda e oportunidades de forma progressiva estreita o mercado consumidor, dificulta a formação de talentos e acumula tensões que acabam chegando aos negócios.

Conselhos de administração costumam perguntar quanto valor a tecnologia pode criar. Precisarão perguntar, com a mesma disciplina, como esse valor será distribuído entre acionistas, trabalhadores, clientes e sociedade.

A economia em K pode se tornar permanente no Brasil?

Ainda não há evidências suficientes para afirmar que a economia em K seja uma condição permanente.

Seria igualmente imprudente tratá-la como lembrança da pandemia. O governo que assume em 2027 herdará indicadores agregados favoráveis e uma pergunta que eles não respondem: quem consegue, de fato, transformar o crescimento em oportunidade concreta de prosperidade.

Durante a pandemia, usamos a letra K para explicar por que alguns se recuperavam e outros ficavam para trás.

Se as forças que a desenharam continuarem operando, ela poderá deixar de descrever uma recuperação e passar a descrever a própria economia.

O Brasil já demonstrou que o traçado dessa letra depende, em boa medida, das escolhas que fazemos.

*Antonio Carlos Matos da Silva é mestre em Farmácia, mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela FGV-EAESP e especialista em Acesso à Inovação em Saúde. Possui MBA em HealthTech pela FIAP e mais de duas décadas de experiência de alta gestão no setor de setor de saúde. Conselheiro independente associado ao IBGC.