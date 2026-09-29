"Não merece estar aqui": Lando Norris cobra banimento da F1 após acidente provocado por Colapinto

RESUMO | O piloto britânico Lando Norris cobrou punições mais severas da FIA e chegou a sugerir o banimento de Franco Colapinto após um acidente no GP do Azerbaijão que tirou ambos e Pierre Gasly da prova.

O piloto Lando Norris, da McLaren, manifestou irritação com Franco Colapinto, da Alpine, após o forte acidente ocorrido nas voltas finais do Grande Prêmio do Azerbaijão, disputado no circuito de rua de Baku. A colisão tripla na volta 36 encerrou prematuramente a corrida de Norris, de Colapinto e também de Pierre Gasly, companheiro de equipe do piloto argentino na Alpine.

O incidente aconteceu quando Colapinto tentou uma manobra de ultrapassagem por dentro sobre Gasly na curva 1. O piloto argentino travou os pneus dianteiros, perdeu totalmente o controle do monoposto e atingiu em cheio o carro do próprio colega de equipe. Com o impacto inicial, o veículo de Gasly desgovernou-se e colidiu lateralmente contra Norris, que contornava a curva pela linha externa.

Cobrança por rigor da FIA e pedido de desculpas do argentino

Inconformado com a imprudência e com os prejuízos técnicos e financeiros para a sua equipe, Norris foi contundente ao avaliar a gravidade da manobra e exigir uma postura mais firme das autoridades desportivas da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

"Acho que a FIA deveria ser mais rigorosa e começar a banir pilotos por esse tipo de coisa", disparou o britânico após deixar o carro.

Após a bandeirada, Franco Colapinto assumiu integralmente a responsabilidade pelo erro, isentou os demais envolvidos e pediu desculpas públicas ao time francês. "Foi um grande erro. Travei tudo com pneus e freios frios e perdi totalmente o controle. Não há muito o que dizer além de me desculpar com a equipe, o Pierre e todo o pessoal da fábrica", declarou o argentino. A direção de prova analisou o lance e aplicou uma punição oficial: Colapinto perderá cinco posições no grid de largada para o próximo Grande Prêmio.

Pedido de desculpas de Norris

O clima de tensão gerado pelo forte acidente nos instantes finais do Grande Prêmio do Azerbaijão deu lugar à retratação nos bastidores da Fórmula 1. Após disparar contra Franco Colapinto no calor do momento e sugerir que o argentino não merecia estar na categoria, o piloto britânico Lando Norris utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para anunciar que enviou uma mensagem direta de desculpas ao colega da Alpine, reconhecendo que seus comentários pós-corrida foram inadequados.

O incidente em questão ocorreu durante a primeira relargada após o Safety Car no circuito de Baku, quando Colapinto travou os pneus ao tentar uma manobra na Curva 1 e acabou atingindo Pierre Gasly e o próprio Norris, eliminando os três da prova. Embora os comissários tenham punido o argentino com a perda de cinco posições no grid para a próxima etapa, as declarações inflamadas de Norris no paddock repercutiram negativamente entre os fãs. Com a cabeça mais fria, o piloto da McLaren fez questão de esclarecer o episódio:

"Após a corrida, enviei uma mensagem ao Franco pedindo desculpas pelos comentários que fiz e que simplesmente não deveria ter dito", publicou Norris em seu perfil oficial. "Eu sei melhor do que isso, as emoções estavam à flor da pele, mas essa não é uma desculpa, foi errado da minha parte. Já cometi meus próprios erros ao longo dos anos e sei que isso faz parte de correr e lutar no limite. Eu e o Franco chegamos a um bom entendimento, ainda somos bons amigos e estamos ambos animados para voltar a correr neste fim de semana" completou o britânico.

George Russell coroa fim de semana com vitória

Enquanto a confusão no bolo da corrida eliminava concorrentes importantes, a disputa pela vitória na frente do pelotão terminou com triunfo de George Russell. O piloto da Mercedes dominou as ações no circuito de Baku e encerrou um jejum de seis etapas sem subir ao topo do pódio.

Russell precisou resistir a uma intensa pressão impuesta por Max Verstappen nas voltas decisivas. O neerlandês da Red Bull tentou a aproximação, mas o britânico cruzou a linha de chegada com uma margem mínima de apenas um décimo de segundo à frente, enquanto seu companheiro de equipe na Red Bull, Isack Hadjar, completou o pódio na terceira colocação.

O que aconteceu com Lando Norris no GP do Azerbaijão?

O piloto da McLaren abandonou a prova na volta 36 após ser atingido por um carro desgovernado em uma colisão múltipla.

Quem provocou o acidente em Baku?

O argentino Franco Colapinto, da Alpine, tentou uma ultrapassagem arriscada, travou os pneus e bateu em Pierre Gasly, desencadeando o choque com Norris.

Qual foi a reação de Lando Norris?

O britânico criticou duramente a manobra e cobrou que a FIA adote punições mais rigorosas, chegando a sugerir o banimento de pilotos por infrações semelhantes.

Qual foi a punição aplicada a Franco Colapinto?

A FIA penalizou o piloto da Alpine com a perda de cinco posições no grid de largada da próxima etapa do campeonato.

Quem venceu a corrida no Azerbaijão?

George Russell, da Mercedes, conquistou a vitória após segurar a pressão de Max Verstappen nas voltas finais.