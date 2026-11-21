Verstappen larga na pole em Las Vegas após punição a Antonelli (FRANCK ROBICHON/POOL/AFP)
Redação Exame
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13h21.
O holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na pole no Grande Prêmio de Las Vegas, neste sábado, 21, apesar de o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ter feito a volta mais rápida na classificação de sexta-feira (20), com 1min33s893, 0s258 à frente. Verstappen largará uma posição à frente do britânico George Russell (Mercedes), que tenta tirar dele o segundo lugar na classificação geral nas três etapas. Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) completaram o top 5.
O holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na primeira posição do grid no Grande Prêmio de Las Vegas, neste sábado, 21, mesmo sem ter sido o mais rápido na classificação de sexta-feira, 20. O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fez a melhor volta, mas perderá cinco posições no grid por punição pela troca do motor de combustão interna.
Antonelli, campeão antecipado do Mundial de Fórmula 1, cravou 1min33s893 em uma noite fria na "capital do jogo", 0s258 à frente de Verstappen. "Eu não conseguia fazer os pneus funcionarem, não tinha nenhuma sensibilidade com o carro e o pedal de freio estava muito longo. Pensei que estava perdido, mas o vácuo é tão potente aqui que consegui aproveitá-lo", explicou o piloto, o campeão mais jovem da história, aos 20 anos.
"Fizemos uma sessão de classificação sólida. Estar na primeira fila é realmente muito bom", disse Verstappen. "Foi difícil com a temperatura da pista tão baixa, mas executamos tudo muito bem."
O holandês largará uma posição à frente do britânico George Russell (Mercedes), rival que tenta tirá-lo do segundo lugar na classificação geral nas três etapas restantes da temporada. Russell, que dominou os treinos livres de quinta e sexta-feira, lamentou não ter conquistado a pole. "Obviamente, eu queria estar na pole (...) Mas, no geral, foi uma sessão e um dia muito sólidos", afirmou.
O top 5 foi completado pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pelo francês Isack Hadjar (Red Bull).
As Ferraris foram a grande decepção da sexta-feira. Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram em 11º e 12º, respectivamente, e foram eliminados na segunda parte da sessão.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) largará em 13º, e Rafael Câmara (Haas), em 15º, na antepenúltima corrida do ano.
*Com informações da AFP