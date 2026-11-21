O holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na primeira posição do grid no Grande Prêmio de Las Vegas, neste sábado, 21, mesmo sem ter sido o mais rápido na classificação de sexta-feira, 20. O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fez a melhor volta, mas perderá cinco posições no grid por punição pela troca do motor de combustão interna.

Antonelli, campeão antecipado do Mundial de Fórmula 1, cravou 1min33s893 em uma noite fria na "capital do jogo", 0s258 à frente de Verstappen. "Eu não conseguia fazer os pneus funcionarem, não tinha nenhuma sensibilidade com o carro e o pedal de freio estava muito longo. Pensei que estava perdido, mas o vácuo é tão potente aqui que consegui aproveitá-lo", explicou o piloto, o campeão mais jovem da história, aos 20 anos.

"Fizemos uma sessão de classificação sólida. Estar na primeira fila é realmente muito bom", disse Verstappen. "Foi difícil com a temperatura da pista tão baixa, mas executamos tudo muito bem."

Disputa pelo vice

O holandês largará uma posição à frente do britânico George Russell (Mercedes), rival que tenta tirá-lo do segundo lugar na classificação geral nas três etapas restantes da temporada. Russell, que dominou os treinos livres de quinta e sexta-feira, lamentou não ter conquistado a pole. "Obviamente, eu queria estar na pole (...) Mas, no geral, foi uma sessão e um dia muito sólidos", afirmou.

O top 5 foi completado pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pelo francês Isack Hadjar (Red Bull).

Decepção da Ferrari e brasileiros

As Ferraris foram a grande decepção da sexta-feira. Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram em 11º e 12º, respectivamente, e foram eliminados na segunda parte da sessão.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) largará em 13º, e Rafael Câmara (Haas), em 15º, na antepenúltima corrida do ano.

Grid de largada do Grande Prêmio de Las Vegas

1ª fila

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

2ª fila

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

3ª fila

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4ª fila

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

5ª fila

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª fila

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

7ª fila

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

8ª fila

Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

9ª fila

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

10ª fila

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

11ª fila

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

*Com informações da AFP