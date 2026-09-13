Antonelli ganhou ou a McLaren perdeu?

Kimi Antonelli tem mostrado durante toda a temporada que talento não é um problema. O italiano é rápido, consistente e sabe aproveitar as oportunidades. Mas Madri mostrou que outro ingrediente comum em temporadas de título também está ao seu lado: a sorte de campeão.

Lando Norris largou na pole e controlou a primeira parte da corrida. Antonelli tentou assumir a liderança duas vezes ainda na primeira volta, mas nas duas cortou a chicane e precisou devolver a posição. Depois disso, não conseguiu ultrapassar Norris.

Esse seria um dos principais problemas do primeiro GP no Madring.

Os pilotos já haviam alertado durante o fim de semana sobre a dificuldade de ultrapassar. Verstappen chegou a dizer antes da corrida que praticamente não via oportunidades de ultrapassagem. Leclerc também havia relatado que, mesmo com diferença de ritmo nos treinos, passar outro carro era extremamente difícil.

A corrida confirmou a previsão.

Norris abriu mais de seis segundos para Antonelli e tinha a prova sob controle até o abandono de Lance Stroll provocar um Virtual Safety Car.

O momento foi perfeito para Antonelli e péssimo para Norris.

O piloto da McLaren já havia passado pela entrada dos boxes e não conseguiu aproveitar o VSC. Antonelli parou e ganhou tempo. Quando Norris finalmente foi chamado, a situação ficou ainda pior: a McLaren fez uma parada de aproximadamente sete segundos.

Em uma pista com boas oportunidades de ultrapassagem, Norris ainda poderia tentar recuperar o prejuízo. No Madring, posição de pista virou praticamente uma sentença.

Antonelli assumiu o controle da corrida e venceu. Max Verstappen terminou em segundo e Norris, mesmo com ritmo forte no final, ficou em terceiro.

O próprio Verstappen confirmou depois da prova aquilo que já havia previsto antes dela. Norris estava chegando rapidamente, mas ultrapassar era outra questão.

O pódio acabou contando boa parte da história da corrida: Antonelli, Verstappen e Norris.

Norris tinha velocidade para vencer, mas perdeu a posição no VSC e nos boxes. Depois, não encontrou pista para recuperá-la.

Isso não diminui a vitória de Antonelli. É preciso estar perto o suficiente para aproveitar um VSC, a Mercedes executou sua estratégia corretamente e Antonelli não cometeu erros quando assumiu a liderança.

Mas é difícil negar que as circunstâncias ajudaram.

E ajudaram também no campeonato.

George Russell, principal adversário de Antonelli na classificação, terminou apenas em quinto. Lewis Hamilton teve um fim de semana ainda pior.

Hamilton bateu no sábado durante o terceiro treino livre quando vinha em uma volta rápida. Na corrida, chegou a disputar posição com Verstappen na primeira volta. O holandês cortou a chicane durante a disputa e precisou devolver a posição, mas mais tarde Hamilton enfrentou problemas nos freios e abandonou.

Enquanto os adversários perdiam pontos, Antonelli somava 25.

O resultado abriu ainda mais o campeonato. Antonelli chegou a 292 pontos, contra 211 de Russell e 191 de Hamilton. Norris aparece logo atrás, com 186.

São 81 pontos de vantagem sobre Russell e 101 sobre Hamilton.

Madri, portanto, pode ter sido uma corrida muito mais importante para o campeonato do que o resultado isolado sugere.

E aqui está a diferença entre dizer que Antonelli teve sorte e dizer que ele está liderando por sorte.

Antonelli não lidera o campeonato por acaso. Basta lembrar de Monza, quando largou em 19º, fez uma corrida de recuperação e venceu depois de ultrapassar Russell nas voltas finais.

Madri foi diferente.

Norris parecia ter a corrida nas mãos. O VSC apareceu no momento certo para a Mercedes, a McLaren perdeu ainda mais tempo nos boxes e a dificuldade de ultrapassar no Madring fez o restante.

Antonelli fez o que precisava fazer: aproveitou.

Por isso a pergunta não é se sua vitória foi merecida. Foi.

A questão é outra: Antonelli ganhou ou a McLaren perdeu?

Um pouco dos dois.

E para quem busca um campeonato, vencer também nos dias em que o adversário parecia mais rápido costuma ser um ótimo sinal.

Antonelli já mostrou que tem talento de campeão.

Em Madri, mostrou que a sorte de campeão também está ao lado dele.