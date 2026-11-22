O investimento para abrir uma franquia no Brasil pode variar de algumas centenas a milhares de reais. Enquanto algumas marcas oferecem operações digitais que dispensam lojas físicas, outras exigem pontos comerciais, equipamentos, estoque e funcionários.

Para quem pretende empreender em 2026, há opções em diferentes setores, como alimentação, beleza, saúde e cuidados com animais de estimação. Os modelos incluem negócios online, quiosques, lojas físicas e operações em condomínios residenciais.

A lista a seguir reúne 10 franquias com investimentos iniciais entre R$ 249 e R$ 270 mil.

Antes de investir, é importante considerar não apenas o valor necessário para abrir a unidade, mas também as despesas mensais, o capital de giro, a concorrência na região e o prazo estimado para recuperar o dinheiro aplicado.

Os dados de faturamento e retorno foram fornecidos pelas próprias franqueadoras e podem variar conforme o desempenho de cada operação. Vale lembrar que faturamento não é lucro.

1. Akmel

A Akmel é uma empresa brasileira que atua nos segmentos de saúde, bem-estar, cosméticos, suplementos e alimentos funcionais. Seu modelo de franquia online é voltado à comercialização de produtos de marca própria. Com cerca de sete anos de atuação, a empresa reúne mais de mil franqueados ativos e já comercializou mais de 170 mil produtos.

A operação utiliza tecnologia para automatizar o processamento de pedidos e comissões. A logística e o envio das compras ficam sob responsabilidade da franqueadora. Atualmente, a Akmel conta com um portfólio de mais de 34 produtos e mantém estruturas em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e em Goiânia.

Investimento inicial: R$ 249

R$ 249 Faturamento médio mensal: R$ 15 mil (com dois anos de operação)

R$ 15 mil (com dois anos de operação) Prazo de retorno: desde o primeiro mês

2. Açaí Fruit Show

A Açaí Fruit Show é uma rede de franquias de alimentação especializada na comercialização de açaí e sobremesas. A marca aposta na produção própria e em uma cadeia de fornecimento integrada para abastecer suas unidades.

A empresa fornece grande parte dos insumos utilizados pelas lojas, incluindo açaí, cremes, caldas e embalagens. O modelo permite que a franqueadora mantenha o controle sobre parte da produção e distribuição dos produtos, reduzindo a dependência de fornecedores externos.

Investimento inicial: R$ 270 mil

R$ 270 mil Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a R$ 100 mil

de R$ 80 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 12 meses

3. Bomdiqueijo

A Bomdiqueijo é uma rede de franquias de alimentação que tem como principal produto o pão de queijo recheado, servido como lanche ou refeição. O cardápio também inclui salgados, cafés e outras bebidas. A marca conta com oito lojas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo.

A empresa está em expansão pelo Brasil e trabalha com modelos de lojas e quiosques. O investimento inicial informado pela rede inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque, necessários para iniciar a operação.

Investimento inicial: R$ 169 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

R$ 169 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial) Faturamento médio mensal: R$ 70 mil (faturamento bruto)

R$ 70 mil (faturamento bruto) Prazo de retorno: 11 meses

4. Makeup PRO

Fundada por Amanda Metzker, a Makeup PRO é uma rede de franquias especializada em maquiagem e produtos de beleza. A empresa atua com quiosques e operações de varejo que reúnem marcas nacionais e internacionais, além de produtos próprios.

O modelo combina venda de cosméticos, atendimento especializado e experiências de beleza. A rede também investe no desenvolvimento de produtos exclusivos. Segundo a empresa, o faturamento das unidades varia conforme o tamanho do quiosque e o fluxo de consumidores no shopping.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil

a partir de R$ 150 mil Faturamento médio mensal: R$ 150 mil (varia conforme o tamanho do quiosque e o fluxo do shopping)

R$ 150 mil (varia conforme o tamanho do quiosque e o fluxo do shopping) Prazo de retorno: de 15 a 21 meses

5. Barbearia Black Zone

A Black Zone é uma rede de barbearias que oferece serviços de cuidados masculinos em unidades com identidade visual padronizada. A empresa conta com 62 unidades, entre operações próprias e franqueadas.

O modelo de negócio aposta em preços acessíveis e estabelecimentos localizados em regiões com circulação de consumidores. O investimento inicial inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque necessário para o funcionamento da unidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

a partir de R$ 150 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial) Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 18 meses

6. Mineiro Delivery

A Mineiro Delivery é uma rede de franquias especializada em comida brasileira vendida exclusivamente por delivery, modelo em que os pedidos são preparados para entrega ao consumidor. A marca conta com 32 lojas e recebeu um prêmio do iFood na categoria Escolha do Cliente.

A operação dispensa atendimento presencial ao público e concentra as atividades no preparo e na entrega das refeições. A rede está com expansão aberta para todo o estado de São Paulo. O investimento informado inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial.

Investimento inicial: R$ 149 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

R$ 149 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial) Faturamento médio mensal: R$ 90 mil (faturamento bruto)

R$ 90 mil (faturamento bruto) Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

7. Ice Blend

Fundada em 2022, em Cianorte, no Paraná, a Ice Blend é uma rede de franquias de sorveterias especializada na venda de sorvetes, milkshakes, açaí e sobremesas geladas. A empresa estruturou sua expansão pelo sistema de franquias, com formatos voltados ao setor de alimentação.

Entre os modelos oferecidos está o Ice Blend To Go, desenvolvido para funcionar em espaços compactos, a partir de 25 metros quadrados. A marca busca ampliar sua presença em diferentes estados brasileiros por meio da abertura de novas unidades.

Investimento inicial: R$ 135 mil

R$ 135 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: de 24 a 30 meses

8. Megamatte

Fundada no Rio de Janeiro, a Megamatte é uma rede de cafeterias com cerca de 150 unidades. A marca oferece um cardápio que reúne cafés, bebidas geladas e outros produtos de cafeteria, atendendo diferentes momentos de consumo ao longo do dia.

A empresa trabalha com diferentes formatos de operação para expandir sua presença no mercado de alimentação. Entre eles está o Megamóvel, modelo utilizado como referência para as projeções de faturamento e prazo de retorno informadas pela rede.

Investimento inicial: R$ 126.650

R$ 126.650 Faturamento médio mensal: R$ 40 mil (Megamóvel)

R$ 40 mil (Megamóvel) Prazo de retorno: de 18 a 24 meses (Megamóvel)

9. Clube04

A Clube04 é uma rede de franquias do setor pet especializada em serviços de estética e cuidados para cães. A empresa desenvolveu o modelo Unique, voltado à instalação de unidades dentro de condomínios residenciais.

O formato foi planejado para funcionar em espaços de 16 a 25 metros quadrados, permitindo que moradores contratem serviços para seus animais sem precisar sair do condomínio. A operação depende da disponibilidade de espaço e da demanda pelos serviços oferecidos.

Investimento inicial: R$ 122 mil (modelo Unique)

R$ 122 mil (modelo Unique) Faturamento médio mensal: R$ 41.700 (modelo Unique)

R$ 41.700 (modelo Unique) Prazo de retorno: a partir de 18 meses (modelo Unique)

10. Asa Açaí

A Asa Açaí, sigla para Ação Sustentável da Amazônia, é uma marca de alimentação especializada em açaí e ingredientes de origem amazônica. A empresa aposta na comercialização de produtos associados ao consumo de alimentos naturais e à valorização de ingredientes da floresta.

A rede desenvolveu formatos de franquia que podem ser adaptados a diferentes pontos comerciais e perfis de investimento. A proposta é ampliar sua presença no mercado de alimentação por meio da abertura de unidades franqueadas em diferentes regiões do Brasil.