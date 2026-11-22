Repórter de Negócios
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 12h12.
Lista com 10 franquias acessíveis no Brasil, com investimentos iniciais entre R$ 249 e R$ 270 mil. As opções abrangem setores como alimentação, beleza, saúde e cuidados com animais, com modelos variados (online, quiosques, lojas físicas e delivery). É importante considerar não só o investimento inicial, mas também despesas mensais, capital de giro e concorrência local antes de decidir.
O investimento para abrir uma franquia no Brasil pode variar de algumas centenas a milhares de reais. Enquanto algumas marcas oferecem operações digitais que dispensam lojas físicas, outras exigem pontos comerciais, equipamentos, estoque e funcionários.
Para quem pretende empreender em 2026, há opções em diferentes setores, como alimentação, beleza, saúde e cuidados com animais de estimação. Os modelos incluem negócios online, quiosques, lojas físicas e operações em condomínios residenciais.
A lista a seguir reúne 10 franquias com investimentos iniciais entre R$ 249 e R$ 270 mil.
Antes de investir, é importante considerar não apenas o valor necessário para abrir a unidade, mas também as despesas mensais, o capital de giro, a concorrência na região e o prazo estimado para recuperar o dinheiro aplicado.
Os dados de faturamento e retorno foram fornecidos pelas próprias franqueadoras e podem variar conforme o desempenho de cada operação. Vale lembrar que faturamento não é lucro.
A Akmel é uma empresa brasileira que atua nos segmentos de saúde, bem-estar, cosméticos, suplementos e alimentos funcionais. Seu modelo de franquia online é voltado à comercialização de produtos de marca própria. Com cerca de sete anos de atuação, a empresa reúne mais de mil franqueados ativos e já comercializou mais de 170 mil produtos.
A operação utiliza tecnologia para automatizar o processamento de pedidos e comissões. A logística e o envio das compras ficam sob responsabilidade da franqueadora. Atualmente, a Akmel conta com um portfólio de mais de 34 produtos e mantém estruturas em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e em Goiânia.
A Açaí Fruit Show é uma rede de franquias de alimentação especializada na comercialização de açaí e sobremesas. A marca aposta na produção própria e em uma cadeia de fornecimento integrada para abastecer suas unidades.
A empresa fornece grande parte dos insumos utilizados pelas lojas, incluindo açaí, cremes, caldas e embalagens. O modelo permite que a franqueadora mantenha o controle sobre parte da produção e distribuição dos produtos, reduzindo a dependência de fornecedores externos.
A Bomdiqueijo é uma rede de franquias de alimentação que tem como principal produto o pão de queijo recheado, servido como lanche ou refeição. O cardápio também inclui salgados, cafés e outras bebidas. A marca conta com oito lojas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo.
A empresa está em expansão pelo Brasil e trabalha com modelos de lojas e quiosques. O investimento inicial informado pela rede inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque, necessários para iniciar a operação.
Fundada por Amanda Metzker, a Makeup PRO é uma rede de franquias especializada em maquiagem e produtos de beleza. A empresa atua com quiosques e operações de varejo que reúnem marcas nacionais e internacionais, além de produtos próprios.
O modelo combina venda de cosméticos, atendimento especializado e experiências de beleza. A rede também investe no desenvolvimento de produtos exclusivos. Segundo a empresa, o faturamento das unidades varia conforme o tamanho do quiosque e o fluxo de consumidores no shopping.
A Black Zone é uma rede de barbearias que oferece serviços de cuidados masculinos em unidades com identidade visual padronizada. A empresa conta com 62 unidades, entre operações próprias e franqueadas.
O modelo de negócio aposta em preços acessíveis e estabelecimentos localizados em regiões com circulação de consumidores. O investimento inicial inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque necessário para o funcionamento da unidade.
A Mineiro Delivery é uma rede de franquias especializada em comida brasileira vendida exclusivamente por delivery, modelo em que os pedidos são preparados para entrega ao consumidor. A marca conta com 32 lojas e recebeu um prêmio do iFood na categoria Escolha do Cliente.
A operação dispensa atendimento presencial ao público e concentra as atividades no preparo e na entrega das refeições. A rede está com expansão aberta para todo o estado de São Paulo. O investimento informado inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial.
Fundada em 2022, em Cianorte, no Paraná, a Ice Blend é uma rede de franquias de sorveterias especializada na venda de sorvetes, milkshakes, açaí e sobremesas geladas. A empresa estruturou sua expansão pelo sistema de franquias, com formatos voltados ao setor de alimentação.
Entre os modelos oferecidos está o Ice Blend To Go, desenvolvido para funcionar em espaços compactos, a partir de 25 metros quadrados. A marca busca ampliar sua presença em diferentes estados brasileiros por meio da abertura de novas unidades.
Fundada no Rio de Janeiro, a Megamatte é uma rede de cafeterias com cerca de 150 unidades. A marca oferece um cardápio que reúne cafés, bebidas geladas e outros produtos de cafeteria, atendendo diferentes momentos de consumo ao longo do dia.
A empresa trabalha com diferentes formatos de operação para expandir sua presença no mercado de alimentação. Entre eles está o Megamóvel, modelo utilizado como referência para as projeções de faturamento e prazo de retorno informadas pela rede.
A Clube04 é uma rede de franquias do setor pet especializada em serviços de estética e cuidados para cães. A empresa desenvolveu o modelo Unique, voltado à instalação de unidades dentro de condomínios residenciais.
O formato foi planejado para funcionar em espaços de 16 a 25 metros quadrados, permitindo que moradores contratem serviços para seus animais sem precisar sair do condomínio. A operação depende da disponibilidade de espaço e da demanda pelos serviços oferecidos.
A Asa Açaí, sigla para Ação Sustentável da Amazônia, é uma marca de alimentação especializada em açaí e ingredientes de origem amazônica. A empresa aposta na comercialização de produtos associados ao consumo de alimentos naturais e à valorização de ingredientes da floresta.
A rede desenvolveu formatos de franquia que podem ser adaptados a diferentes pontos comerciais e perfis de investimento. A proposta é ampliar sua presença no mercado de alimentação por meio da abertura de unidades franqueadas em diferentes regiões do Brasil.