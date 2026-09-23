Paraná Pesquisas: Benedita lidera corrida ao Senado no Rio de Janeiro

A corrida pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado Federal é liderada pela deputada federal Benedita da Silva (PT), que registra 32% das intenções de voto no cenário estimulado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 23.

A pesquisa revela um cenário acirrado na disputa pela segunda vaga. Marcelo Crivella (Republicanos) aparece com 19,5%, seguido de perto por Pedro Paulo (PSD) com 17,3%, Carlos Jordy (PL) com 16,8% e Carlos Portinho (PL) com 16,2%, todos empatados dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Waguinho (Republicanos) registra 6,9% e Monica Benicio (PSOL), 6,7%. Marcos Dias (Podemos) pontua com 3,3% das intenções de voto.

Paula Falcão (PSTU) tem 1,9%, Michelly Xavier (UP), 1,8%, Luciano Mattos (PRTB), 1,5%, Helio Secco (Missão), 1,4%. Quem fecha a lista são os candidatos Luiz Eugênio (PCO), com 0,9%, mesmo índice de Vinicius Benevides (UP), ambos seguidos por Ó Clemente (Democrata), com 0,3%.

Os eleitores que pretendem anular ou votar em branco somam 12,8%, enquanto 7,4% afirmam que estão indecisos.

Primeiro e segundo votos

Como os eleitores fluminenses escolherão dois senadores no pleito de 2026, o instituto mediu a ordem de preferência. Como primeira opção de voto, Benedita consolida a ponta com 26,3%, seguida por Crivella com 12,5% e Jordy com 11,4%. Entre os demais nomes listados na primeira escolha, Pedro Paulo tem 9,6% e Portinho, 8,4%, enquanto brancos e nulos somam 12,8%.

O cenário para a segunda vaga permanece fragmentado, agravado pelo fato de que 52,6% dos entrevistados afirmam não ter uma segunda opção definida. Nesse recorte específico, Carlos Portinho lidera a preferência com 7,8%, seguido por Pedro Paulo (7,7%) e Crivella (7,0%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento não especifica o contratante e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.