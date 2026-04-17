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Relógios na F1: as apostas das marcas para a temporada 2026/27

Com a chegada da Breitling e novos lançamentos de IWC, TAG Heuer e Richard Mille, o pit lane vira vitrine de relojoaria

F1 e relojoaria: as estreias que dividem espaço com os carros em 2026 (Reprodução/H Moser)

F1 e relojoaria: as estreias que dividem espaço com os carros em 2026 (Reprodução/H Moser)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h19.

A temporada 2026 da Fórmula 1 começou sob o regulamento técnico mais radical desde 2014 e em um momento de expansão comercial da categoria. Levantamento da Ampere Analysis projeta que o campeonato ultrapasse os US$ 3 bilhões em patrocínios ao longo do ano, com a entrada de novas montadoras e os aportes das empresas de tecnologia.

No Brasil, o retorno das transmissões à TV Globo elevou a audiência: o GP da Austrália cresceu cerca de 300% em relação a 2025, e as três primeiras etapas somaram quase 27 milhões de espectadores, com recordes em 15 anos no Rio e em São Paulo.

Enquanto a categoria muda de regulamento e atrai novos patrocinadores, a relojoaria mantém o lugar histórico no pit lane. Além das estreias, as marcas aproveitam a temporada para atualizar parcerias com equipes e pilotos e lançar novos modelos. As informações são da revista Wallpaper.

Breitling

A novidade da temporada é a entrada da Breitling no automobilismo, a primeira da marca desde a parceria com a Bentley nas 24 Horas de Le Mans em 2003. O acordo é com a Aston Martin Aramco e cobre tanto a equipe de F1 quanto os carros de produção da montadora.

O modelo de estreia é o Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula 1 Team. A caixa de 43 mm é em titânio — primeira aparição do material no Navitimer — e o mostrador é em fibra de carbono. A edição é limitada a 1.959 peças, número que remete ao ano de estreia da Aston Martin na Fórmula 1. O preço é de £ 8.900.

Relógio Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula 1 Team (Reprodução/Breitling)

 

IWC

A suíca IWC Schaffhausen, parceira da Mercedes desde 2013, lançou dois modelos desenvolvidos com o piloto George Russell. Ambos partem da caixa de 41 mm do Pilot's Watch: um cronógrafo e um automático, com caixa em zircônio preto, mostrador preto fosco e detalhes em azul. Cada referência é limitada a 1.063 unidades. O automático é vendido por £ 7.300 na Goldsmiths.

Lançamentos da IWC em parceria com a Mercedes: Pilot’s Watch 41 George Russell - referências IW389411 (cronógrafo) e IW328107 (automático)

TAG Heuer

A TAG Heuer mantém o título de cronometrista oficial da categoria e apresenta um novo Formula 1 Chronograph automático. A caixa é em titânio jateado de 44 mm, com botões revestidos em DLC preto, bisel de alumínio e mostrador preto com detalhes em vermelho.

O movimento é o calibre 16, e ponteiros e índices têm Super-LumiNova. O preço é de £ 4.350. A marca também lançou um TAG Heuer Connected na mesma linha de design, com caixa de titânio 45 mm e pulseira em fibra de carbono.

TAG Heuer Connected Calibre E5 x F1 Edition 45 mm e TAG Heuer F1 Chronograph Automático, 44 mm (Reprodução/Tag Heuer)

Richard Mille

A Richard Mille, parceira de longa data da Ferrari e da McLaren, atualiza a colaboração com a montadora italiana com o RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari.

O mecanismo combina turbilhão e cronógrafo rattrapante, e a caixa é em Carbon TPT, desenvolvido pela marca. O design tem participação do departamento de estilo da Ferrari. O preço não é divulgado e a referência está disponível na rede de boutiques da marca.

Richard Mille e Ferrari apresentam o RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph

H. Moser & Cie

A H. Moser & Cie é a parceira da Alpine no Streamliner Alpine Drivers and Mechanics Edition. A caixa é em aço com tratamento azulado, o movimento é esqueletizado, com pontes em V e rotor em formato de aro de roda.

Internamente, traz o calibre HMC 700, cronógrafo GMT desenvolvido em parceria com a Agenhor, com leitura do tempo decorrido a partir do eixo central, sem submostradores. O preço é de £ 50.000.

H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Pink Edition

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