Bitcoin cai com correção depois de chegar aos US$ 87 mil

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 23, com correção depois de bater os US$ 87 mil durante a madrugada. O movimento acompanha o dia negativo nas bolsas de valores internacionais e no ouro.

Às 10h17 (horário de Brasília) o bitcoin cai 0,6% em um período de 24 horas, cotado a US$ 85.456.

Em relatório, a equipe de análise da Vault Capital destaca que o bitcoin subiu "consumindo" as posições vendidas que estavam nos patamares de US$ 86,5 mil e US$ 87,1 mil. Com isso, a região de preços acima dos US$ 87 mil acabou se consolidando como uma zona de resistência.

"Na segunda-feira, a máxima tinha sido US$ 87.396. São duas tentativas na mesma região em três dias, e a segunda parou um pouco abaixo da primeira", lembra Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Opções de bitcoin podem liberar movimento na sexta

Analisando dados on-chain, Camargos destaca também que os grandes investidores fizeram uma realização de lucros somada de US$ 356 milhões ontem. "Desse total, US$ 349 milhões saíram de quem comprou recentemente. De quem comprou lá atrás, US$ 6,3 milhões."

Na opinião do especialista, o próximo grande movimento do bitcoin pode vir na sexta-feira, 25, quando vencem US$ 15 bilhões em opções do bitcoin, o que corresponde a mais de 40% de todos os contratos em aberto.

Gráfico do Bitcoin em 23 de setembro de 2026

"Quem vendeu essas opções carrega bitcoin como proteção, e essa proteção vem segurando o preço dentro de uma faixa. Na sexta ela pode deixar de ser necessária. Isso não dá direção, mas dá liberdade de movimento para os dois lados", explica.

ETFs têm 4º pregão positivo

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 714,7 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quarto pregão consecutivo com entrada de capital nesse tipo de fundo.

Os dois maiores alvos do fluxo comprador foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 350,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o FBTC, da Fidelity, com US$ 257,4 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 162,2 milhões. Esse foi o terceiro pregão consecutivo de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 78 para os 75 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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