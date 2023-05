Flamengo x Maringá; veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Maringá se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Após derrota por 2 a 0 no primeiro jogo, o Flamengo precisa de uma vitória de no mínimo dois gols de vantagem para levar aos pênaltis. Em caso de vitória por três gols, se classifica no tempo normal.

A equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli vem de derrota para o Internacional na segunda rodada do Brasileiro e busca reencontrar o caminho das vitórias. Para o confronto, o Rubro Negro pode não contar com Arrascaeta, que ainda se recupera de lesão, além de Bruno Henrique, que também é dúvida.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Maringá hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo x Maringá terá transmissão exclusiva na Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo Flamengo x Maringá online?

A partida será transmitida pela plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

30/04 - Flamengo x Botafogo - Campeonato Brasileiro

04/05 - Racing-ARG x Flamengo - Copa Libertadores

