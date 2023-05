Manchester City x Arsenal; veja horário e onde assistir ao vivo

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h, no estádio Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pelo Campeonato Inglês.

Em confronto dos entre líderes, Manchester City e Arsenal se enfrentam em uma "final antecipada". As equipes estão com cinco pontos de diferença e uma vitória para ambas as partes, pode considerar um bom caminho a conquista do título.

De um lado o City, que está na semifinal da Champions League, vive um bom momento na temporada. A equipe do craque norueguês Haaland, não perde desde Fevereiro e está na final Copa da Inglaterra contra seu rival Manchester United.

Do outro lado o Arsenal, que mantém a liderança a um longo tempo na temporada, tem a missão de conter um poderoso ataque para manter vivas as chances de título. A equipe não vence a Premier League desde 2004, onde na ocasião venceu de forma invicta após 38 rodadas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Arsenal hoje

O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Manchester City e Arsenal terá transmissão ao vivo na

ESPN e Star+

Como assistir o jogo Manchester City x Arsenal online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Star+.

Quais são os próximos jogos do Manchester City?

30/04 - Fulham x Manchester City - Campeonato Inglês

03/05 - Manchester City x West Ham - Campeonato inglês

Quais são os próximos jogos do Arsenal?

02/05 - Arsenal x Chelsea - Campeonato Inglês

07/05 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês

