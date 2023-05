Corinthians x Remo; veja horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Após derrota por 2 a 0 no primeiro jogo, o Corinthians busca com apoio da sua torcida, reverter o confronto. A equipe precisa de uma vitória por três gols para se classificar no tempo normal. Em caso de triunfo por dois, a disputa será nos pênaltis.

Para a partida, a equipe comandada pelo técnico Cuca não deve contar com o atacante Pedro, que se lesionou no jogo contra o Goiás pelo Brasileirão. Apesar do desfalque, o Timão deve ir com a sua dupla de ataque formada por Roger Guedes e Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Remo hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Corinthians e Remo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Corinthians x Remo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Corinthians?

29/04 - Palmeiras x Corinthians - Campeonato Brasileiro

02/05 - Corinthians x Independiente Del Valle - Copa Libertadores

