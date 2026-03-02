Flamengo x Madureira: qual o horário do jogo?

O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira, 2, para enfrentar o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será disputada no Maracanã.

Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo entre Flamengo e Madureira começa às 21h (horário de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Flamengo x Madureira ao vivo

A transmissão será feita pelo SporTv e pelo Premiere (pay-per view).

Crise no Flamengo aumenta pressão pela vaga na final

O Flamengo vive um momento de cobrança após a derrota para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã, resultado que culminou com o vice da Recopa Sul Americana. A atuação aumentou as críticas ao desempenho da equipe neste início de temporada. Apesar do cenário turbulento, o Rubro-Negro tem vantagem confortável, já que venceu o jogo de ida por 3 a 0.

E como vem o Madureira para a semifinal?

O Madureira chega motivado após avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, registrando a melhor campanha de sua história na competição. No entanto, a missão no Carioca é difícil.

Para avançar à final, o Tricolor Suburbano precisa vencer por quatro gols de diferença no tempo normal ou por três gols para levar a decisão para os pênaltis.

Retrospecto de Flamengo x Madureira no Campeonato Carioca

O histórico do confronto mostra ampla superioridade do Flamengo. As equipes já se enfrentaram 132 vezes pelo Campeonato Carioca.

• 100 vitórias do Flamengo

• 21 empates

• 11 vitórias do Madureira

Nos últimos dez confrontos, o Flamengo venceu oito e empatou dois, mantendo invencibilidade recente diante do rival.