Flamengo x Madureira: qual o horário do jogo?

Flamengo: Rubro-negro chega pressionado para a semifinal do Campeonato Carioca (Gilvan de Souza/Flamengo)
Freelancer
Publicado em 2 de março de 2026 às 19h11.
Última atualização em 2 de março de 2026 às 19h18.
O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira, 2, para enfrentar o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será disputada no Maracanã.
O jogo entre Flamengo e Madureira começa às 21h (horário de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A transmissão será feita pelo SporTv e pelo Premiere (pay-per view).
O Flamengo vive um momento de cobrança após a derrota para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã, resultado que culminou com o vice da Recopa Sul Americana. A atuação aumentou as críticas ao desempenho da equipe neste início de temporada. Apesar do cenário turbulento, o Rubro-Negro tem vantagem confortável, já que venceu o jogo de ida por 3 a 0.
O Madureira chega motivado após avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, registrando a melhor campanha de sua história na competição. No entanto, a missão no Carioca é difícil.
Para avançar à final, o Tricolor Suburbano precisa vencer por quatro gols de diferença no tempo normal ou por três gols para levar a decisão para os pênaltis.
O histórico do confronto mostra ampla superioridade do Flamengo. As equipes já se enfrentaram 132 vezes pelo Campeonato Carioca.
• 100 vitórias do Flamengo
• 21 empates
• 11 vitórias do Madureira
Nos últimos dez confrontos, o Flamengo venceu oito e empatou dois, mantendo invencibilidade recente diante do rival.