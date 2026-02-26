Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 26 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Tudo sobreFutebol
O confronto entre Santos x Vasco pelo Brasileirão e a decisão da Recopa Sul-Americana entre Flamengo x Lanús são os principais destaques do futebol desta quinta-feira, 26 de fevereiro.

A programação do dia também conta com partidas da Europa League, Copa do Brasil, Pré-Libertadores, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e CONCACAF Champions Cup, além de amistoso internacional.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Europa League

  • 14h45 - Stuttgart x Celtic - CazéTV (YouTube)
  • 14h45 - Estrela Vermelha x Lille - CazéTV (YouTube)
  • 17h - Nottingham Forest x Fenerbahçe - CazéTV (YouTube)
  • 17h - Bologna x Brann - CazéTV (YouTube)

Campeonato Saudita

  • 16h - Al Riyadh x Al Ahli - Canal GOAT (YouTube) e Sportv
  • 16h - Al Fateh x Damac - Canal GOAT (YouTube), BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Argentino

  • 17h15 - Racing x Independiente Rivadavia - Disney+
  • 19h30 - River Plate x Banfield - ESPN 2 e Disney+

Brasileirão

Pré-Libertadores (segunda fase)

  • 19h - Guaraní-PAR x Juventud - ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Cearense (3º lugar)

  • 19h - Ferroviário x Floresta - TV Ceará, TVC Esporte Clube e FCF TV

Campeonato Catarinense (quadrangular de descenso)

  • 19h30 - Carlos Renaux x Marcílio Dias - SportyNet e Metrópoles Esportes

Campeonato Uruguaio

  • 20h - Montevideo City Torque x Defensor - Disney+

Copa do Brasil (segunda fase)

  • 20h - Ceará x Primavera-SP - Prime Video
  • 21h30 - Portuguesa x Altos - Sportv e Premiere

Amistoso

  • 21h - Inter Miami x Independiente del Valle - Disney+

CONCACAF Champions Cup

  • 21h - Philadelphia Union x Defence Force - Disney+

Recopa Sul-Americana

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos; veja horário

O jogo Santos x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h. Também será possível assistir online pelo Globoplay.

Que horas é o jogo do Flamengo?

O jogo Flamengo x Lanús terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Ceará pela Copa do Brasil

O jogo Ceará x Primavera-SP terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 26 de fevereiro.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 26 de fevereiro.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 26 de fevereiro.

Band

  • 16h - Al Fateh x Damac - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 16h - Al Riyadh x Al Ahli - Campeonato Saudita
  • 19h - Santos x Vasco - Brasileirão
  • 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil

Premiere

  • 19h - Santos x Vasco - Brasileirão
  • 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil

ESPN

  • 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana

ESPN 2

  • 19h30 - River Plate x Banfield - Campeonato Argentino

ESPN 4

  • 19h - Guaraní-PAR x Juventud - Pré-Libertadores
  • 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Pré-Libertadores

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 17h15 - Racing x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino
  • 19h30 - River Plate x Banfield - Campeonato Argentino
  • 20h - Montevideo City Torque x Defensor - Campeonato Uruguaio
  • 21h - Inter Miami x Independiente del Valle - Amistoso
  • 21h - Philadelphia Union x Defence Force - CONCACAF Champions Cup
  • 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana

CazéTV (YouTube)

  • 14h45 - Stuttgart x Celtic - Europa League
  • 14h45 - Estrela Vermelha x Lille - Europa League
  • 17h - Nottingham Forest x Fenerbahçe - Europa League
  • 17h - Bologna x Brann - Europa League

Canal GOAT (YouTube)

  • 16h - Al Riyadh x Al Ahli - Campeonato Saudita
  • 16h - Al Fateh x Damac - Campeonato Saudita
