Jogos de hoje, quinta-feira, 26 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O confronto entre Santos x Vasco pelo Brasileirão e a decisão da Recopa Sul-Americana entre Flamengo x Lanús são os principais destaques do futebol desta quinta-feira, 26 de fevereiro.
A programação do dia também conta com partidas da Europa League, Copa do Brasil, Pré-Libertadores, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e CONCACAF Champions Cup, além de amistoso internacional.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Europa League
- 14h45 - Stuttgart x Celtic - CazéTV (YouTube)
- 14h45 - Estrela Vermelha x Lille - CazéTV (YouTube)
- 17h - Nottingham Forest x Fenerbahçe - CazéTV (YouTube)
- 17h - Bologna x Brann - CazéTV (YouTube)
Campeonato Saudita
- 16h - Al Riyadh x Al Ahli - Canal GOAT (YouTube) e Sportv
- 16h - Al Fateh x Damac - Canal GOAT (YouTube), BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Argentino
- 17h15 - Racing x Independiente Rivadavia - Disney+
- 19h30 - River Plate x Banfield - ESPN 2 e Disney+
Brasileirão
- 19h - Santos x Vasco - Sportv e Premiere
Pré-Libertadores (segunda fase)
- 19h - Guaraní-PAR x Juventud - ESPN 4 e Disney+
- 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Cearense (3º lugar)
- 19h - Ferroviário x Floresta - TV Ceará, TVC Esporte Clube e FCF TV
Campeonato Catarinense (quadrangular de descenso)
- 19h30 - Carlos Renaux x Marcílio Dias - SportyNet e Metrópoles Esportes
Campeonato Uruguaio
- 20h - Montevideo City Torque x Defensor - Disney+
Copa do Brasil (segunda fase)
- 20h - Ceará x Primavera-SP - Prime Video
- 21h30 - Portuguesa x Altos - Sportv e Premiere
Amistoso
- 21h - Inter Miami x Independiente del Valle - Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 21h - Philadelphia Union x Defence Force - Disney+
Recopa Sul-Americana
- 21h30 - Flamengo x Lanús - ESPN e Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Santos; veja horário
O jogo Santos x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h. Também será possível assistir online pelo Globoplay.
Que horas é o jogo do Flamengo?
O jogo Flamengo x Lanús terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.
Qual canal irá passar o jogo do Ceará pela Copa do Brasil
O jogo Ceará x Primavera-SP terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h.
