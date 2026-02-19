Lanús x Flamengo: onde assistir e horário pela Recopa Sul-Americana

Repórter
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Lanús e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 21h30, no Estadio Ciudad de Lanús, na Argentina. A partida é válida pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana e terá transmissão na ESPN e no Disney+.
Esse será o primeiro duelo entre Lanús e Flamengo pela Recopa Sul-Americana. As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, no dia 26 de fevereiro, no Maracanã, pelo confronto de volta que definirá o campeão.
Este será apenas o terceiro jogo entre os clubes na história. Os dois encontros anteriores aconteceram em 2012, pela fase de grupos da Libertadores. Na Argentina, houve empate por 1 a 1. No Brasil, o Flamengo venceu por 3 a 0, mas acabou eliminado ainda na fase de grupos daquela edição.
Classificado às semifinais do Campeonato Carioca e atual campeão da Libertadores, o Flamengo chega com favoritismo. Com um elenco estrelado, o time comandado por Filipe Luís busca o bicampeonato da Recopa. A única conquista rubro-negra no torneio foi em 2020, quando o elenco contava com Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e o próprio Filipe Luís, que ainda atuava como jogador.
O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre o Lanús e Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+.
Lanús (Técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique).