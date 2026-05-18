'Neymar vai jogar na Copa se merecer', diz Ancelotti

Em coletiva realizada logo após o anúncio da lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano Carlo Ancelotti explicou as razões pelas quais chamaram o craque do Santos, mesmo fazendo ponderações.

"Escolhi o Neymar não para ser um bom reserva, mas sim para ser importante para o grupo, atuando cinco, dez ou 90 minutos", falou. O técnico da Seleção disse, porém, que o craque do Peixe só estará em campo "se merecer", tentando mostrar que não ouviu as pressões para a convocação do atleta, assunto que foi bastante debatido nas últimas semanas.

Ancelotti também lembrou do caso de João Pedro, do Chelsea, que vem tendo boas apresentações, mas não entrou na lista final. João Pedro esteve presente na maioria das convocações de Ancelotti, mas não conseguiu balançar as redes pela Seleção. Nesta temporada, o atacante tem 20 gols e seis assistências em 49 jogos pelo Chelsea. "Estou triste pelo João Pedro. Pela temporada que fez na Europa, merecia estar na lista. É uma pena", falou o italiano. O atacante chegou a defender publicamente a convocação de Neymar.

Goleiro mais experiente

Além de Neymar, uma das surpresas da lista de Ancelotti foi a convocação de Weverton, hoje no Grêmio. Especulava-se que Bento, do Al-Nassr, ou até Hugo Souza, do Corinthians, pudessem ser lembrados pelo italiano. "Bento, Hugo Souza e John são bons nomes, mas precisamos de um atleta mais experiente para esse tipo de competição. Por isso optei pelo Weverton", explicou.

Ancelotti também comentou sobre o calendário do futebol brasileiro. "Temos um calendário muio complicado. É muito difícil jogar por aqui", analisou.

Promessa de vaga na final?

Perguntado sobre uma eventual promessa de desempenho na Copa do Mundo, Ancelotti tentou desviar do assunto. "Não sou um mago. Essa equipe pode competir com as melhores do mundo. Precisamos ser mais exigentes para trazer mais motivação. Podemos chegar à final. Futebol não é uma ciência exata", falou o italiano, que tentará trazer uma Copa do Mundo ao Brasil depois de 24 anos.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.