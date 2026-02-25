Esporte

Copa do Brasil: veja o calendário de jogos desta quarta-feira e onde assistir

Sportv e Amazon Prime vão transmitir algumas das 19 partidas desta quarta-feira, 25

Copa do Brasil: veja o calendário de jogos desta quarta-feira (Esportes/Exame)

Da Redação
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11h38.

A segunda fase da Copa do Brasil 2026 continua nesta quarta-feira, 25, com uma maratona de 19 partidas.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis, sem vantagem para o visitante.

A fase reúne clubes de diferentes divisões, com premiação milionária para os que avançarem — R$ 1,53 milhão para times da Série B e R$ 950 mil para as demais equipes.

Jogos desta quarta-feira, 25 — Copa do Brasil 2026

HorárioJogoTransmissão
15h30Castanhal-PA x Guarani
15h30Juazeirense x Capital-DF
16h00Atlético-GO x Primavera-MTSportv
18h00Novorizontino x Nacional-AMAmazon Prime
18h00Madureira x ABC
19h00Londrina x Penedense-AL
19h00Retrô x Uberlândia
19h00Tombense x Oratório-AP
19h00São Luiz-RS x Maranhão
19h30Imperatriz-MA x Amazonas
19h30Anápolis x Cianorte-PR
19h45Ceilândia x Jacuipense
20h00Gama x GoiásAmazon Prime
20h00Caxias x Guarany de Bagé
20h00São Bernardo x Atlético-BA
20h00ASA-AL x Operário-MS
20h00Águia de Marabá x Independência-AC
20h00Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO
21h00Mixto-MT x Botafogo-PB

Onde assistir à Copa do Brasil hoje

  • Sportv: Atlético-GO x Primavera-MT
  • Amazon Prime: Novorizontino x Nacional-AM; Gama x Goiás

Os demais jogos podem ser acompanhados em tempo real por plataformas de cobertura esportiva.

