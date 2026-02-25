Copa do Brasil: veja o calendário de jogos desta quarta-feira e onde assistir

Copa do Brasil: veja o calendário de jogos desta quarta-feira (Esportes/Exame)
Redação Exame
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11h38.
A segunda fase da Copa do Brasil 2026 continua nesta quarta-feira, 25, com uma maratona de 19 partidas.
Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis, sem vantagem para o visitante.
A fase reúne clubes de diferentes divisões, com premiação milionária para os que avançarem — R$ 1,53 milhão para times da Série B e R$ 950 mil para as demais equipes.
|Horário
|Jogo
|Transmissão
|15h30
|Castanhal-PA x Guarani
|—
|15h30
|Juazeirense x Capital-DF
|—
|16h00
|Atlético-GO x Primavera-MT
|Sportv
|18h00
|Novorizontino x Nacional-AM
|Amazon Prime
|18h00
|Madureira x ABC
|—
|19h00
|Londrina x Penedense-AL
|—
|19h00
|Retrô x Uberlândia
|—
|19h00
|Tombense x Oratório-AP
|—
|19h00
|São Luiz-RS x Maranhão
|—
|19h30
|Imperatriz-MA x Amazonas
|—
|19h30
|Anápolis x Cianorte-PR
|—
|19h45
|Ceilândia x Jacuipense
|—
|20h00
|Gama x Goiás
|Amazon Prime
|20h00
|Caxias x Guarany de Bagé
|—
|20h00
|São Bernardo x Atlético-BA
|—
|20h00
|ASA-AL x Operário-MS
|—
|20h00
|Águia de Marabá x Independência-AC
|—
|20h00
|Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO
|—
|21h00
|Mixto-MT x Botafogo-PB
|—
Os demais jogos podem ser acompanhados em tempo real por plataformas de cobertura esportiva.