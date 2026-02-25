Copa do Brasil: veja o calendário de jogos desta quarta-feira e onde assistir

A segunda fase da Copa do Brasil 2026 continua nesta quarta-feira, 25, com uma maratona de 19 partidas.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis, sem vantagem para o visitante.

A fase reúne clubes de diferentes divisões, com premiação milionária para os que avançarem — R$ 1,53 milhão para times da Série B e R$ 950 mil para as demais equipes.

Jogos desta quarta-feira, 25 — Copa do Brasil 2026

Horário Jogo Transmissão 15h30 Castanhal-PA x Guarani — 15h30 Juazeirense x Capital-DF — 16h00 Atlético-GO x Primavera-MT Sportv 18h00 Novorizontino x Nacional-AM Amazon Prime 18h00 Madureira x ABC — 19h00 Londrina x Penedense-AL — 19h00 Retrô x Uberlândia — 19h00 Tombense x Oratório-AP — 19h00 São Luiz-RS x Maranhão — 19h30 Imperatriz-MA x Amazonas — 19h30 Anápolis x Cianorte-PR — 19h45 Ceilândia x Jacuipense — 20h00 Gama x Goiás Amazon Prime 20h00 Caxias x Guarany de Bagé — 20h00 São Bernardo x Atlético-BA — 20h00 ASA-AL x Operário-MS — 20h00 Águia de Marabá x Independência-AC — 20h00 Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO — 21h00 Mixto-MT x Botafogo-PB —

Onde assistir à Copa do Brasil hoje

: Atlético-GO x Primavera-MT Amazon Prime: Novorizontino x Nacional-AM; Gama x Goiás

Os demais jogos podem ser acompanhados em tempo real por plataformas de cobertura esportiva.