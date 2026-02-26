Flamengo x Lanús: onde assistir e horário pela Recopa Sul-Americana

O Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, em Buenos Aires, o time comandado por Filipe Luís entra em campo pressionado e precisando vencer para conquistar o título. Uma vitória rubro-negra por um gol de diferença leva a disputa para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Empate garante a taça ao Lanús.

Sob pressão, o Flamengo vê na decisão a oportunidade de aliviar o ambiente interno e conquistar o segundo título da Recopa em sua história. Já o Lanús tenta levantar o troféu de forma inédita, após ter sido vice-campeão em 2014. O confronto define o primeiro torneio internacional da temporada no continente.

Prováveis escalações

Flamengo : Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e De Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e De Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís. Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Lanús hoje pela Recopa Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre o Flamengo e Lanús terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Lanús hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.