Flamengo quer pagar quase R$ 220 mi por Paquetá e pressiona West Ham

Flamengo e Lucas Paquetá avançam nas negociações com o West Ham para o retorno do meia ao futebol brasileiro. A operação envolve 35 milhões de euros fixos (R$ 217 milhões, na cotação atual) mais 5 milhões de euros em bônus (R$ 31 milhões), de acordo com informações do Globo Esporte. O entrave principal é a liberação imediata do jogador.

O clube carioca e Paquetá pedem a transferência imediata, enquanto o West Ham tenta manter o meia até o fim da Premier League para evitar o rebaixamento. A divergência sobre o momento da liberação impede o avanço do acordo.

Flamengo tenta liberação imediata

O Flamengo trabalha para antecipar a chegada do atleta ao Brasil e planeja reunião com o West Ham para definir o prazo da transferência. Paquetá sinalizou internamente que não pretende atuar novamente até resolver a situação. O jogador está em recuperação de lesão.

Nos bastidores, segundo o GE, dirigentes do Flamengo demonstram confiança no acerto. A avaliação no clube é a de que o West Ham já busca reposição no mercado, o que pode facilitar a liberação nesta janela.

Se os valores forem oficializados, o investimento total de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões) tornará a compra de Lucas Paquetá a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a transferência de Gerson para o Cruzeiro.

Paquetá foi formado no Flamengo, estreou no time profissional em 2016 e se transferiu para o Milan em janeiro de 2019. O meia passou pelo Lyon antes de chegar ao West Ham em 2022. Na atual janela, o clube carioca já contratou o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew.