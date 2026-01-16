Flamengo quer pagar quase R$ 220 mi por Paquetá e pressiona West Ham

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 26: Lucas Paqueta of West Ham United controls the ball during the Premier League Summer Series match between Manchester United and West Ham United FC at MetLife Stadium on July 26, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Vincent Carchietta/Getty Images) (Vincent Carchietta/Getty Images)
Redatora
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19h32.
Flamengo e Lucas Paquetá avançam nas negociações com o West Ham para o retorno do meia ao futebol brasileiro. A operação envolve 35 milhões de euros fixos (R$ 217 milhões, na cotação atual) mais 5 milhões de euros em bônus (R$ 31 milhões), de acordo com informações do Globo Esporte. O entrave principal é a liberação imediata do jogador.
O clube carioca e Paquetá pedem a transferência imediata, enquanto o West Ham tenta manter o meia até o fim da Premier League para evitar o rebaixamento. A divergência sobre o momento da liberação impede o avanço do acordo.
O Flamengo trabalha para antecipar a chegada do atleta ao Brasil e planeja reunião com o West Ham para definir o prazo da transferência. Paquetá sinalizou internamente que não pretende atuar novamente até resolver a situação. O jogador está em recuperação de lesão.
Nos bastidores, segundo o GE, dirigentes do Flamengo demonstram confiança no acerto. A avaliação no clube é a de que o West Ham já busca reposição no mercado, o que pode facilitar a liberação nesta janela.
Se os valores forem oficializados, o investimento total de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões) tornará a compra de Lucas Paquetá a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a transferência de Gerson para o Cruzeiro.
Paquetá foi formado no Flamengo, estreou no time profissional em 2016 e se transferiu para o Milan em janeiro de 2019. O meia passou pelo Lyon antes de chegar ao West Ham em 2022. Na atual janela, o clube carioca já contratou o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew.