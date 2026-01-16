Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20h27.
Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, 17, às 18h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas oitavas de final da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo em plataformas digitais.
O jogo vale vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e reúne duas das campanhas mais produtivas do torneio sub-20. As equipes chegam com 100% de aproveitamento e ataque eficiente no mata-mata.
Na primeira fase, o Red Bull Bragantino liderou seu grupo com vitórias sobre Figueirense, Cosmopolitano Sports e São Luís-MA. No mata-mata, avançou após vencer Comercial FC e Canaã.
O São Paulo também seguiu invicto na competição. O Tricolor superou Maruinense, Independente-AP e Real Soccer na primeira fase e eliminou Portuguesa e Operário-PR na fase eliminatória.
A Copinha é disputada em jogo único no mata-mata. Quem vencer avança para a próxima fase. Se houver empate nos 90 minutos regulamentares, a decisão será nos pênaltis.
A duelo final está marcado para o dia 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.
O duelo das oitavas entre Red Bull Bragantino e São Paulo terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.
A partida pode ser assistida pela internet no canal da CazéTV, que transmite jogos da Copinha 2026 durante a fase eliminatória.
O jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo começa às 18h30 deste sábado, 17 de janeiro, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).