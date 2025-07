Lucas Paquetá é inocentado das acusações de manipulação de resultados

O meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, atualmente no West Ham United, foi absolvido das acusações mais graves de manipulação de resultados em jogos da Premier League, em um veredicto divulgado nesta quinta-feira, 31.

A decisão, tomada por uma Comissão Reguladora Independente, concluiu que as alegações de que Paquetá teria tentado influenciar o andamento de partidas para manipular apostas não foram comprovadas.

O jogador foi acusado de quatro possíveis infrações à Regra E5 da FA (Associação de Futebol da Inglaterra), envolvendo os jogos contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United e AFC Bournemouth, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. As acusações indicavam que Paquetá buscava de maneira deliberada receber cartões amarelos, com o intuito de afetar o mercado de apostas para beneficiar terceiros.

Julgamento e consequências

Apesar da absolvição sobre essas acusações graves, o caso ainda não está encerrado para o jogador. A Comissão Reguladora também concluiu que Paquetá violou a Regra F3 da FA, que trata da cooperação durante as investigações, ao falhar em fornecer informações e responder às perguntas da Associação.

Essas falhas, agora confirmadas, resultarão em sanções a serem decididas pela Comissão em breve.

O jogador sempre negou as acusações e recebeu apoio de seu clube. Em uma publicação no Instagram, expressou a gratidão a Deus, à família, e a todos que o apoiaram durante a investigação, destacando o alívio por poder retomar a carreira com a cabeça mais tranquila.

Com a resolução do caso, o jogador se livra das acusações mais pesadas, que poderiam resultar até mesmo em uma proibição do futebol. Paquetá cogita, em breve, uma possível transferência, já que seu nome foi recentemente vinculado ao Flamengo, clube que o revelou.