Além da tecnologia: essa habilidade se tornou prioridade para as vagas de emprego no mercado atual

Após um período marcado pelo encantamento tecnológico e por contratações em massa orientadas pela novidade, as empresas entraram em um momento de amadurecimento e pé no chão.

De acordo com o recente Book de Tendências da Catho, a fase de "experimentação" ficou para trás. Agora, o foco absoluto das organizações gira em torno de resultados práticos, eficiência operacional e otimização rigorosa de custos.

Essa transformação redesenhou o perfil do profissional desejado pelas empresas: o foco agora está em quem sabe equilibrar a sensibilidade humana com a capacidade de gerar retorno financeiro e produtividade imediata.

A virada no mapa das vagas

Essa busca incessante por eficiência gerou uma verdadeira dança das cadeiras no mapa de contratações. O grande destaque atual é o forte aquecimento da área comercial e de vendas.

Os profissionais capazes de abrir canais, negociar e, principalmente, trazer receita direta para o caixa se tornaram os mais cobiçados do mercado.

Por outro lado, o setor de Tecnologia da Informação (TI) passa por um processo de desaceleração e racionalização. Depois de anos de um superaquecimento, as empresas agora pisaram no freio para organizar as estruturas internas e otimizar os sistemas já existentes, tornando os processos seletivos dessa área muito mais seletivos e focados em eficiência de custos do que em expansão desenfreada.

A grande oportunidade para quem busca se recolocar ou crescer na carreira está em absorver essa mentalidade. Profissionais de qualquer setor podem se destacar ao adotar e demonstrar um viés comercial em suas funções.

O combo de sucesso

A pesquisa da Catho também mostra que a régua de exigências subiu, criando uma nova combinação ideal entre competências comportamentais e técnicas. No campo das soft skills, a Inteligência Emocional se tornou a base das relações corporativas.

Do mesmo modo, as hard skills ganharam um novo contorno digital. A Inteligência Artificial deixou de ser um termo futurista para se tornar uma ferramenta de sobrevivência diária. As empresas buscam profissionais que tenham domínio prático de ferramentas de IA para automatizar tarefas repetitivas e gerar ganho de escala na produtividade.

Da mesma forma, a capacidade de Análise de Dados e Business Intelligence (BI) é amplamente requisitada: o mercado quer pessoas aptas a traduzir números em decisões estratégicas, diminuindo erros para aumentar lucros.

Ajuste de rota para candidatos

Nesse cenário, saber participar de um processo seletivo deixou de ser apenas uma etapa burocrática da busca por emprego e passou a ser uma competência estratégica. O curso gratuito Processo Seletivo, do Na Prática, parte justamente dessa mudança: do currículo à entrevista, a proposta é ajudar candidatos a entenderem o que fazer em cada fase para aumentar suas chances de contratação.

Com formato online e dividido em oito módulos, a formação aborda temas como interpretação de vagas, construção de narrativa profissional, LinkedIn e currículo estratégicos, testes, dinâmicas e entrevistas.

Um dos pontos centrais é o uso da Inteligência Artificial como ferramenta de preparação, tanto para compreender como recrutadores avaliam candidatos quanto para treinar respostas e organizar argumentos com mais clareza.

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