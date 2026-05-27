Trump diz que está 'insatisfeito' com negociações com o Irã e menciona possibilidade de novo ataque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira, 27, que ainda não está satisfeito com o andamento das negociações com o Irã e voltou a mencionar a possibilidade de uma nova ofensiva militar contra o país. A manifestação ocorreu durante reunião com integrantes de seu gabinete na Casa Branca, segundo a Reuters.

Segundo Trump, Teerã demonstra interesse em fechar um acordo, mas as conversas ainda não avançaram ao ponto esperado por Washington.

“O Irã tem muita vontade de chegar a um acordo. Até agora não chegamos lá. Não estamos satisfeitos com isso, mas estaremos ou teremos simplesmente que terminar o trabalho”, afirmou.

O presidente americano também disse que não tem pressa para chegar a um entendimento antes das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para novembro. O pleito definirá o controle do Congresso dos Estados Unidos.

Trump também minimizou os impactos eleitorais das negociações ao citar o resultado das primárias republicanas realizadas no Texas nesta terça-feira. O presidente mencionou a vitória de um candidato apoiado por ele como sinal de força política do Partido Republicano.

EUA e Irã tentam avançar em acordo sobre Ormuz e programa nuclear

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta. (GettyImages)

Os Estados Unidos e Irã intensificaram contatos diplomáticos na última semana por meio de mediadores do Paquistão. As conversas buscam encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro e retomar a circulação marítima no estreito de Ormuz.

A televisão estatal iraniana divulgou nesta quarta-feira um suposto rascunho de pré-acordo entre os dois países. O documento previa a reabertura do estreito de Ormuz e deixava as negociações sobre o programa nuclear iraniano para uma etapa posterior.

Por outro lado, a Casa Branca classificou o memorando divulgado pela emissora iraniana como falso.

Segundo o conteúdo apresentado pela televisão estatal, o Irã se comprometeria a restabelecer o fluxo comercial marítimo no estreito de Ormuz dentro do prazo de um mês, em coordenação com Omã. Em contrapartida, os Estados Unidos suspenderiam restrições impostas a portos e navios iranianos e retirariam forças militares posicionadas nas proximidades do território iraniano.

O rascunho divulgado pela mídia iraniana previa um período de 60 dias para negociações sobre temas ligados ao programa nuclear do Irã. A etapa ocorreria após a retomada do tráfego marítimo no estreito de Ormuz.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira que ainda existem divergências entre os dois lados no texto preliminar das negociações. Segundo ele, os impasses devem exigir “alguns dias” adicionais de conversas diplomáticas.