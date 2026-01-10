Esporte

Gerson no Cruzeiro: a maior compra da história do futebol brasileiro

Como o meio-campista virou a contratação mais cara do futebol brasileiro entre tratativas longas e muita estratégia

Gerson: jogador chega como compra mais cara do Brasil (Reprodução / Instagram/Instagram)

A chegada de Gerson ao Cruzeiro não foi apenas mais uma transferência no mercado da bola. A negociação se tornou a compra mais cara da história do futebol brasileiro, em valores absolutos, após o clube fechar com o meio-campista junto ao Zenit por cerca de 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bônus, totalizando próximo de R$ 188 milhões de contrato fechado.

O processo começou no final de 2025, com o jogador demonstrando desejo de retornar ao Brasil enquanto o futebol russo estava parado durante o inverno. Gerson chegou ao país preparado para negociar, com prioridade em fechar com a Raposa, o que acelerou o interesse da diretoria celeste.

Negociação com o Zenit

Os primeiros contatos com o Zenit foram difíceis. O clube russo avaliava o meio-campista em até 40 milhões de euros, acima do que Cruzeiro estava disposto a pagar. A diretoria mineira precisou refinar propostas, incluindo ofertas envolvendo jogadores e valores mistos.

Foram recusadas pelo menos três propostas oficiais até que o Zenit aceitasse o pacote final com pagamento fixo de 27 milhões de euros (R$ 169 milhões) e bônus adicionais que poderiam elevar o total para aproximadamente 30 milhões (R$ 187,7 milhões). A estrutura de bônus incluía metas como títulos nacionais e continentais. O clube mineiro irá pagar, de imediato, R$ 60 milhões, enquanto o restante será parcelado.

Enquanto as conversas se arrastavam, o pai e empresário de Gerson também atuou como peça central nas tratativas, mantendo contato direto com a diretoria do Cruzeiro e reforçando o desejo do jogador em retornar ao futebol brasileiro.

Carreira no futebol

Gerson, de 28 anos, teve passagens por Fluminense, Roma, Fiorentina, Olympique de Marseille e Flamengo, antes de se transferir para o  Zenit em 2025 por cerca de 25 milhões de euros. Agora, seu retorno ao Brasil marca uma virada de chave no futebol nacional, tanto pelo valor financeiro quanto pelo impacto esportivo pretendido pelo Cruzeiro.

