Flamengo lidera pré-lista de Ancelotti com sete nomes para a seleção brasileira

Danilo: jogador já foi confirmado que estará na lista de Ancelotti (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)
Publicado em 12 de maio de 2026 às 08h50.
O Flamengo é o clube com mais atletas na pré-lista da seleção brasileira, enviada por Carlo Ancelotti na última segunda-feira, 11.
Segundo o GE, A equipe carioca tem sete representantes dos 55 enviados pelo treinador italiano: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.
Dos pré-convocados, apenas Pedro nunca foi testado por Ancelotti. Na Data Fifa de novembro, o técnico afirmou que só não chamou o centroavante por conta de uma lesão no braço.
Agora, Pedro e seus companheiros vivem na expectativa da convocação oficial, que acontece no dia 18 de maio, às 17h, de Brasília, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Dos sete jogadores do Flamengo nomeados na pré-lista, quatro apontam como favoritos a estarem na lista final. Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá, além de Danilo, que já foi confirmado anteriormente por Ancelotti.