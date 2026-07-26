Imposto de Renda 2027: quem precisa começar a se preparar agora para não pagar mais

A entrega da declaração deste ano mal terminou, mas quem tem renda alta já precisa olhar para 2027. A partir da declaração do próximo ano, referente ao ano-calendário de 2026, entram em vigor as novas regras de tributação das altas rendas criadas pela Lei nº 15.270/2025. E, ao contrário do que muitos imaginam, a preparação não pode esperar o fim do ano: as mudanças já valem desde 1º de janeiro de 2026 e produzem efeitos mês a mês.

A lei ficou conhecida por zerar o Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês. Mas a conta que banca essa isenção recai sobre um grupo específico de contribuintes, os chamados super-ricos taxados pelo novo imposto, que agora precisa se organizar. Veja quem deve começar a se preparar desde já.

Quem recebe dividendos acima de R$ 50 mil no mês

Esse é o grupo mais diretamente afetado. Desde janeiro de 2026, quando uma mesma empresa paga mais de R$ 50 mil em lucros e dividendos a uma mesma pessoa física dentro de um único mês, incide uma retenção de 10% na fonte. Dois detalhes exigem atenção.

Primeiro, a retenção incide sobre o valor total pago no mês, e não apenas sobre o que passa de R$ 50 mil. Se a distribuição é de R$ 60 mil, o imposto retido é de R$ 6 mil, calculado sobre os R$ 60 mil. Segundo, não adianta fracionar o pagamento. Havendo mais de uma distribuição no mesmo mês, os valores são somados e a retenção é recalculada sobre o total.

Quem é sócio de empresa precisa verificar, desde já, se a fonte pagadora está de fato recolhendo essa retenção. A obrigação é da empresa, mas o impacto no caixa e na declaração de 2027 é do sócio. Vale lembrar que essa retenção funciona como uma antecipação: ela é abatida do imposto devido no ajuste anual e, se houver excesso, o valor é restituído.

Quem soma mais de R$ 600 mil de renda no ano

A partir da declaração de 2027, quem tiver a soma de todos os rendimentos anuais acima de R$ 600 mil fica sujeito à tributação mínima do IRPF, o chamado IRPF-M. A alíquota sobe de forma gradual, de 0% a 10%, para rendas entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão. Acima de R$ 1,2 milhão, a alíquota fica fixa em 10%.

A grande novidade está na base de cálculo. Para chegar aos R$ 600 mil, entram na conta inclusive rendimentos que o contribuinte estava acostumado a tratar como isentos ou tributados só na fonte. É o caso dos próprios dividendos. Na prática, quem vivia de proventos considerados livres de imposto passa a ter esse valor computado no cálculo da renda anual.

Isso muda a lógica do planejamento. Mesmo quem recebe menos de R$ 50 mil por mês em dividendos, e portanto escapa da retenção na fonte, pode ter imposto a acertar em 2027 se a renda total do ano ultrapassar o piso de R$ 600 mil.

Quem tem investimentos e precisa revisar a carteira

Nem todo rendimento entra na base da tributação mínima. Ficam de fora, entre outros, os ganhos com poupança, os rendimentos de LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, além dos proventos de fundos imobiliários e Fiagros negociados em bolsa com no mínimo 100 cotistas.

Por isso, a composição da carteira ganha um peso tributário novo. Um investidor que combina dividendos e aplicações isentas pode, dependendo da proporção, ficar abaixo do piso de R$ 600 mil e não pagar a tributação mínima. Revisar o que entra e o que fica fora da base passa a ser parte do planejamento de quem tem patrimônio investido.

Quem é sócio e precisa alinhar a contabilidade da empresa

A lei criou um mecanismo chamado redutor, que serve para evitar que a soma da carga tributária da empresa e do sócio ultrapasse um teto. De forma simplificada, quando a tributação da empresa somada à da pessoa física supera o limite nominal, o excesso vira um desconto no imposto do sócio.

O problema é que esse redutor depende de demonstrações financeiras da empresa preparadas segundo as normas contábeis. Quem pretende usar o benefício em 2027 precisa alinhar o tema com a contabilidade desde já, e não às vésperas da declaração.

Por que a preparação começa agora

O ponto central é que a declaração de 2027 vai refletir tudo o que acontece ao longo de 2026. Não há como reconstruir, no fim do ano, uma retenção que deixou de ser feita em março, nem formalizar às pressas as deliberações societárias que dependiam de prazos já vencidos.

Vale acompanhar mês a mês se as empresas que distribuem dividendos acima de R$ 50 mil estão recolhendo os 10%, estimar a alíquota efetiva do IRPF-M com base na projeção de renda do ano e revisar a carteira de investimentos à luz das novas regras. Para as pessoas físicas de alta renda, a declaração de 2027 promete ser a mais complexa dos últimos anos.