Caiado chama Flávio de 'kinder ovo', critica Lula e promete endurecer combate ao crime

O PSD oficializou neste domingo, 26, a candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República, em convenção realizada em São Paulo. Primeiro nome da história do partido a disputar o Palácio do Planalto, o ex-governador de Goiás aproveitou o discurso para atacar os dois principais adversários na corrida eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), além de defender um discurso centrado na segurança pública.

"É hoje a arrancada. É a hora de arregaçar as mangas e dizer em alto e bom som: PT, narcotráfico, corrupção, Kinder Ovo não têm chance no Brasil', disse durante discurso em frente à sede do partido, no Edifício Praça da Bandeira, já chamado de Edifício Joelma, na região central da capital.

A chapa terá o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, como candidato a vice. Antes do goiano, os governador Eduardo Leite (PSD) e a senadora Mara Gabrili (PSD) discursam em meio ao colega de partido. O ex-ministro Aldo Rebelo, que havia anunciado a pré-candidatura pelo DC no início do ano, também declarou apoio ao nome de Caiado.

O evento contou com a militância e prefeitos do PSD. O partido elegeu mais de 800 nomes na eleição de 2024.

Com menos de 10% das intenções de votos nas últimas pesquisas divulgadas, Caiado mostra dificuldade para chegar próximo de Flávio ou de Lula, que aparecem com percentuais acima de 30% cada.

Ao se apresentar como alternativa à polarização entre PT e PL, Caiado afirmou que o país "não pode optar pelos mais rejeitados da política nacional" e disse que a eleição deve premiar "quem traz resultado". O ex-governador também voltou a destacar sua gestão em Goiás como vitrine para a campanha presidencial.

O principal ataque foi direcionado ao candidato do PL. Sem citar Flávio Bolsonaro diretamente em parte do discurso, Caiado afirmou que o Brasil precisa de um presidente que "não seja um Kinder Ovo, com uma surpresa nova a cada dia". Em seguida, disse que o eleitor não pode cometer "o erro de entregar um candidato que o PT quer no segundo turno", em referência ao senador.

O candidato do PSD também elevou o tom contra Lula. Segundo Caiado, o petista "está há 20 anos no poder" e "empobreceu o Brasil" em relação a outros países. Em outro momento, afirmou que o presidente "amarelou" ao evitar debates e acusou o governo de ser complacente com a criminalidade.

A segurança pública foi apresentada como principal eixo da campanha. Caiado repetiu o slogan utilizado durante sua gestão em Goiás — "bandido não se cria" — e prometeu levar o modelo adotado no estado para todo o país.

Segundo ele, facções criminosas perderiam espaço em um eventual governo do PSD, com endurecimento do sistema penitenciário, combate ao narcotráfico e redução de benefícios para condenados. O ex-governador também prometeu ampliar o combate à violência contra a mulher, incluindo o confisco de bens de condenados por feminicídio e agressão para indenizar as vítimas.

Além da segurança, Caiado citou indicadores de sua gestão em Goiás nas áreas de saúde, educação e infraestrutura como exemplos de capacidade administrativa. O candidato afirmou que assumiu um estado com dificuldades fiscais e o transformou em referência nacional, destacando a redução da criminalidade e a melhoria dos serviços públicos.

PSD aposta em terceira via para romper polarização

Durante o discurso, Caiado fez um agradecimento a Gilberto Kassab e afirmou que só aceitou disputar a Presidência porque o presidente do PSD "teve coragem" de lançar uma candidatura própria, contrariando a lógica da polarização entre PT e PL.

O candidato também agradeceu o apoio dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos do PSD, e disse que o partido reúne condições para apresentar "um novo modelo de governo" ao país.

Ao encerrar a convenção, Caiado pediu aos eleitores uma oportunidade de chegar ao segundo turno e afirmou que sua candidatura representa "coragem" para enfrentar a corrupção, o crime organizado e a polarização política.