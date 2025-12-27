Não é o Neymar: os 10 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro

Esporte

Publicado em 27 de dezembro de 2025

O Campeonato Brasileiro Série A vem se consolidando como um dos mercados de talentos mais relevantes da América do Sul, com jovens promessas e atletas já consagrados atraindo a atenção de clubes nacionais e internacionais. A avaliação de mercado realizada pelo site Transfermarkt revela o potencial econômico que cada estrela representa para os clubes.

Veja quais são os 10 jogadores com maior valor de mercado jogando no futebol brasileiro atualmente:

  • Vitor Roque (Palmeiras) – € 35,00 milhões

  • Rayan (Vasco da Gama) – € 25,00 milhões

  • Yuri Alberto (Corinthians) – € 22,00 milhões

  • Kaio Jorge (Cruzeiro) – € 22,00 milhões

  • Danilo (Botafogo) – € 22,00 milhões

  • José Manuel López (Palmeiras) – € 20,00 milhões

  • Samuel Lino (Flamengo) – € 20,00 milhões

  • Pedro (Flamengo) – € 18,00 milhões

  • Andreas Pereira (Palmeiras) – € 15,00 milhões

  • Léo Ortiz (Flamengo) – € 15,00 milhões

 

