Flamengo é o clube mais valioso do Brasil em 2025; veja ranking

O Flamengo está fechando a temporada de 2025 como o time mais valioso do Brasil. Segundo estudo publicado na última semana pela Sports Value, o time rubro-negro tem um valuation estimado em R$ 5,1 bilhões.

Após vencer a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e avançar para a semifinal da Copa Intercontinental, o clube carioca viu seus números crescerem.

Apenas o elenco vale R$ 1,2 bilhão.

Mas não foi só o rubro negro que teve um bom ano. O futebol brasileiro como um todo teve alta de 15% em relação ao estudo de 2024. Os top 30 clubes somados apresentam um valuation de R$ 47,4 bilhões.

Essa já é a sexta edição do estudo, que faz uma relação das receitas dos clubes com as dívidas operacionais descontadas.

São contabilizados ativos circulantes, como valor em caixa e aplicações financeiras, e ativos imobilizados, como estádios e centros de treinamento.

Os direitos de concessão da imagem do time e o valor dos jogadores também são considerados nessa conta.

Outro fator determinante do valuation de um clube é o seu valor de marca.

Esse é o potencial do mercado consumidor do time, que envolve tamanho da torcida, distribuição geográfica, engajamento e aproveitamento do elenco.

O Flamengo é o líder em valor de marca no Brasil, seguido pelo Palmeiras, que tem o elenco mais valioso do país, estimado em R$ 1,3 bilhão e valuation de R$ 4,4 bilhões.

Apesar do Flamengo liderar o ranking, o maior valuation esportivo do país está concentrado em São Paulo, com cerca de R$ 15,3 bilhões. O Rio de Janeiro vem logo em seguida, com R$ 11,75 bilhões.

Crescimento das SAFs

A consultoria, no relatório, destaca como o crescimento das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) no país teve um impacto direto no valuation dos clubes. O Cruzeiro foi o clube que apresentou maior crescimento absoluto no estudo, passando de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,8 bilhões.

Entre 2020 e 2025, o Botafogo foi o time cujo valuation cresceu mais: 403%. Apenas neste ano passou de R$ 1,9 bilhão para R$ 3 bilhões.

Segundo a Sports Value, "indiscutivelmente, a criação das SAFs ampliou o valor do futebol brasileiro, com mais clubes recebendo investimentos e aumentando consideravelmente o valuation."

Outra conclusão do estudo é que controlar os próprios ativos faz muita diferença no cálculo do valor de um time.

Clubes com menos torcida, como Athletico-PR, Atlético-MG ou o Internacional valem mais que times com torcidas maiores, como Vasco ou Grêmio. Isso acontece por causa de ativos modernos. "Deter um CT, estádio novo, elenco valioso tem muito peso na avaliação final", afirma a consultoria no documento.

O Grêmio irá incorporar sua Arena em 2026 e, por isso, a consultoria prevê que o clube cresça no estudo de 2026.

Veja o ranking completo: