Arrascaeta é maior que Zico? O histórico dos artilheiros do Flamengo

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília. Um dos destaques da partida promete ser um jogador uruguaio: Giorgian de Arrascaeta.

Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo da temporada de 2025, responsável por 25 dos 140 gols do time. O Camisa 10 chegou no rubro-negro em 2019 e, desde então, já conquistou 17 títulos: são três libertadores, três campeonatos brasileiros, três supercopas, duas Copas do Brasil e seis campeonatos estaduais.

Esses números são comparáveis ao maior ídolo do clube carioca, Zico.

O uruguaio têm duas libertadores a mais que o brasileiro, enquanto Zico tem um Brasileirão a mais. Ainda assim, fala um título para Arrascaeta se igualar ao ídolo: o Mundial.

Agora, o clube tem a oportunidade de conseguir o bicampeonato mundial. O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

Onde assistir PSG x Flamengo?

TV Globo - TV aberta

SporTV - TV fechada

CazéTV e Ge TV - YouTube

Qual horário?

O jogo será às 14h, no horário de Brasília.