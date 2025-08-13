Futebol brasileiro ultrapassa a marca de 100 clubes no modelo SAF; veja a lista completa

Existem diversas formas de reestruturação para times de futebol no Brasil. Em busca desse movimento, o número de clubes organizados no modelo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) chegou ao 117, conforme a segunda atualização do mapeamento nacional divulgada pelo portal Migalhas.

Elaborado pelo advogado e professor de Direito Comercial do IBMEC-SP, Rodrigo Monteiro de Castro — um dos coautores da Lei da SAF (Lei 14.193/21) — o levantamento revela um aumento significativo em relação à versão anterior, de fevereiro de 2025, quando o país contabilizava 99 SAFs.

A SAF é um modelo jurídico-empresarial que visa profissionalizar a gestão dos clubes, e permitir maior transparência financeira, atração de investimentos financeiros e sustentabilidade a longo prazo.

Por meio da constituição de uma sociedade anônima exclusiva para administrar as atividades do futebol profissional, os clubes ganham autonomia para melhorar sua estrutura financeira e competitiva, uma alternativa que vem sendo exigida exclusivamente para superar desafios históricos do esporte no Brasil.

O mapeamento do Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade Anônima do Futebol (IBESAF) mostra que o crescimento das SAFs está distribuído por diversas regiões do país.

O crescimento das SAFs e a distribuição regional

Este número considera apenas os SAFs com CNPJ ativo até 22 de julho de 2025, de acordo com a Lei 14.193/21, que exige que a denominação "Sociedade Anônima do Futebol" ou a sigla "SAF" constem no nome da empresa. Em um curto período, foram formalizadas 19 novas SAFs, com uma exclusão devido à suspensão do CNPJ de um clube, resultando em 18 novas inscrições.

São Paulo lidera a lista com 29 SAFs, seguido por Paraná (15), Minas Gerais (13) e Santa Catarina (9). Estas regiões, com forte tradição econômica e histórica no futebol, se destacam na adesão ao modelo.

O Nordeste também começa a mostrar seu potencial com estados como a Bahia (8 SAFs) e o Rio Grande do Norte (4 SAFs), refletindo a expansão do modelo por todo o país.

SAFs em atividade: um modelo emergente

Dos 18 novos SAFs, apenas três estão competindo em competições nacionais: o Amazonas na Série B, e Botafogo-PB e Brusque na Série C.

A maioria dos clubes está focada em competições estaduais ou em fase de reestruturação, o que indica que o modelo está se espalhando não apenas por clubes consolidados, mas também por equipes em crescimento, com projetos de médio e longo prazo.

O caso do Botafogo-PB, que se transformou em SAF em novembro de 2024, é um dos destaques. O clube prevê um investimento de R$ 300 milhões nos próximos 15 anos. Outro exemplo é o Amazonas, que se tornou uma inovação na Série B do Campeonato Brasileiro.

Qual a vantagem de um clube virar SAF?

O modelo SAF tem ganhado força como uma alternativa viável para a reestruturação financeira dos clubes, com foco na profissionalização da gestão e na busca por maior sustentabilidade.

Exemplos de sucesso, como o Botafogo, que recentemente conquistou entrou para a lista de indicados a melhor time do mundo na Bola de Ouro e a Copa Libertadores, mostram que a SAF pode ser o caminho para a excelência esportiva e a estabilidade financeira.

O crescimento do modelo SAF no Brasil também evidencia a busca por uma modernização do futebol nacional. Clubes com dificuldades históricas de gestão agora encontram uma alternativa estruturada para superar desafios, aumentar a competitividade e garantir uma maior estabilidade financeira.

Quais times são SAF no Brasil?

Confira alguns dos clubes que adotaram o modelo SAF por estado: