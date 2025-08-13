Futebol brasileiro ultrapassa a marca de 100 clubes no modelo SAF; veja a lista completa

SAF: mais de 100 times brasileiros adotaram o modelo de gestão (Botafogo/Divulgação)
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12h57.
Existem diversas formas de reestruturação para times de futebol no Brasil. Em busca desse movimento, o número de clubes organizados no modelo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) chegou ao 117, conforme a segunda atualização do mapeamento nacional divulgada pelo portal Migalhas.
Elaborado pelo advogado e professor de Direito Comercial do IBMEC-SP, Rodrigo Monteiro de Castro — um dos coautores da Lei da SAF (Lei 14.193/21) — o levantamento revela um aumento significativo em relação à versão anterior, de fevereiro de 2025, quando o país contabilizava 99 SAFs.
A SAF é um modelo jurídico-empresarial que visa profissionalizar a gestão dos clubes, e permitir maior transparência financeira, atração de investimentos financeiros e sustentabilidade a longo prazo.
Por meio da constituição de uma sociedade anônima exclusiva para administrar as atividades do futebol profissional, os clubes ganham autonomia para melhorar sua estrutura financeira e competitiva, uma alternativa que vem sendo exigida exclusivamente para superar desafios históricos do esporte no Brasil.
O mapeamento do Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade Anônima do Futebol (IBESAF) mostra que o crescimento das SAFs está distribuído por diversas regiões do país.
Este número considera apenas os SAFs com CNPJ ativo até 22 de julho de 2025, de acordo com a Lei 14.193/21, que exige que a denominação "Sociedade Anônima do Futebol" ou a sigla "SAF" constem no nome da empresa. Em um curto período, foram formalizadas 19 novas SAFs, com uma exclusão devido à suspensão do CNPJ de um clube, resultando em 18 novas inscrições.
São Paulo lidera a lista com 29 SAFs, seguido por Paraná (15), Minas Gerais (13) e Santa Catarina (9). Estas regiões, com forte tradição econômica e histórica no futebol, se destacam na adesão ao modelo.
O Nordeste também começa a mostrar seu potencial com estados como a Bahia (8 SAFs) e o Rio Grande do Norte (4 SAFs), refletindo a expansão do modelo por todo o país.
Dos 18 novos SAFs, apenas três estão competindo em competições nacionais: o Amazonas na Série B, e Botafogo-PB e Brusque na Série C.
A maioria dos clubes está focada em competições estaduais ou em fase de reestruturação, o que indica que o modelo está se espalhando não apenas por clubes consolidados, mas também por equipes em crescimento, com projetos de médio e longo prazo.
O caso do Botafogo-PB, que se transformou em SAF em novembro de 2024, é um dos destaques. O clube prevê um investimento de R$ 300 milhões nos próximos 15 anos. Outro exemplo é o Amazonas, que se tornou uma inovação na Série B do Campeonato Brasileiro.
O modelo SAF tem ganhado força como uma alternativa viável para a reestruturação financeira dos clubes, com foco na profissionalização da gestão e na busca por maior sustentabilidade.
Exemplos de sucesso, como o Botafogo, que recentemente conquistou entrou para a lista de indicados a melhor time do mundo na Bola de Ouro e a Copa Libertadores, mostram que a SAF pode ser o caminho para a excelência esportiva e a estabilidade financeira.
O crescimento do modelo SAF no Brasil também evidencia a busca por uma modernização do futebol nacional. Clubes com dificuldades históricas de gestão agora encontram uma alternativa estruturada para superar desafios, aumentar a competitividade e garantir uma maior estabilidade financeira.
Confira alguns dos clubes que adotaram o modelo SAF por estado:
|Estado
|Clube
|AC
|Santa Cruz
|AL
|VS SAF
|AP
|—
|AM
|Amazonas e Sete FC
|BA
|Bahia, Fluminense de Feira, Galícia, Itabuna, Industrial, Porto Seguro, Sakai e SSA FC
|CE
|Clube Nacional do Ceará, Fortaleza e Tirol
|DF
|Brasiliense, Capital, Ceilândia, GEB, Real Brasília e Samambaia
|ES
|Nova Venécia e Rio Branco
|GO
|Abecat Ouvidorense, Grêmio Anápolis, Anapolina, Atlético-GO, Centro Oeste, Itaberaí, Goiânia, Planalto e Rio Verde
|MA
|—
|MT
|Cuiabá, Novo Mixto e Tangará
|MS
|Pantanal
|MG
|América-MG, Araxá, Athletic, Atlético-MG, Boston City, Coimbra, Cruzeiro, Ipatinga, Itabirito, North Esporte, Pouso Alegre, Uberaba e Venda Nova
|PA
|—
|PB
|Botafogo-PB e CSP
|PR
|Araucária, Aruko, Azuriz, Cianorte, Coritiba, Guarapuava, Krakatua, Londrina, Maringá, Milionários, P8, Paraná, Paranavaí, PSTC e Rio Branco
|PE
|Flamengo-PE e Unibol
|PI
|—
|RJ
|Boavista, Botafogo, Vasco e Zinzane
|RN
|América-RN, Laguna, Quinho e Rio Grande
|RS
|Futebol com Vida
|RO
|—
|RR
|Monte Roraima
|SC
|Atlético Hermann, Blumenau, Brusque, Camboriú, Figueirense, Hercílio Luz, Inter de Lages, Núcleo e Tubarão
|SP
|América-SP, Araçatuba, Atlético Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Capivariano, Catanduva, EC São Bernardo, Ferroviária, Guaratinguetá, Juventude, Lemense, Meia Noite, Noroeste, Novorizontino, Pinda, Portuguesa, Prata da Casa, Primavera, Referência, São Bernardo, São José, Sfera, Tanabi, Terceiro Milênio, Ultra, União Suzano, Valinhos Huper, Vital Academia e XV de Piracicaba
|SE
|Falcon