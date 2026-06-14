Depois de Marrocos, quando é próximo jogo do Brasil na Copa?

Na estreia da Copa do Mundo, Seleção fechou o placar com 1 x 1 e preocupa torcida. (Mauro PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 14 de junho de 2026 às 13h37.
O próximo jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo 2026 acontece já na próxima sexta-feira, 19 de junho, contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.
A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília).
Comandado por Carlo Ancelotti, o Brasil busca mais um resultado importante na caminhada rumo às oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo C, que também conta com Marrocos, Haiti e Escócia.
O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, estádio localizado na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
Após o jogo contra o Haiti, a Seleção Brasileira ainda um compromisso garantido na fase de grupos, contra a Escócia:
Escócia x Brasil
O Brasil iniciou sua trajetória na Copa do Mundo 2026 diante do Marrocos, em partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um jogo que terminou com um placar de 1 x 1.
Caso avance em primeiro lugar do Grupo F, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo E nas oitavas de final.
Depois dos jogos do Brasil contra Haiti e Escócia na fase de grupos, a Copa do Mundo entra na fase eliminatória (mata-mata). Como o torneio aumentou para 48 seleções, agora são necessárias cinco etapas eliminatórias em vez de quatro.
Quem perde é eliminado, e a competição segue em um chaveamento definido por dezesseis-avos de final (novidade), oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.
Se avançar, o Brasil enfrentará uma seleção do Grupo F, composto por:
A posição final do Brasil no Grupo C definirá o adversário e o caminho da equipe rumo ao mata-mata.
Avançam automaticamente os dois primeiros colocados de cada grupo e também os 8 melhores terceiros colocados gerais.