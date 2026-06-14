Esporte

Fase de grupos copa 2026

Depois de Marrocos, quando é próximo jogo do Brasil na Copa?

Com as novas regras, se o Brasil perder contra o Haiti ou contra a Escócia, a campanha do hexa não acaba obrigatoriamente. Entenda o calendário de jogos

Na estreia da Copa do Mundo, Seleção fechou o placar com 1 x 1 e preocupa torcida. (Mauro PIMENTEL / AFP)

Na estreia da Copa do Mundo, Seleção fechou o placar com 1 x 1 e preocupa torcida. (Mauro PIMENTEL / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 14 de junho de 2026 às 13h37.

O próximo jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo 2026 acontece já na próxima sexta-feira, 19 de junho, contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, às 21h30 (horário de Brasília).

Comandado por Carlo Ancelotti, o Brasil busca mais um resultado importante na caminhada rumo às oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo C, que também conta com Marrocos, Haiti e Escócia.

Onde o Brasil joga contra o Haiti?

O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, estádio localizado na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Onde assistir o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A transmissão ao vivo dos jogos do Brasil na Copa será feita por várias emissoras e plataformas digitais. Você pode assistir o jogo do Brasil x Haiti pela: 
  • TV Aberta: TV Globo e SBT;
  • TV Fechada: SporTV;
  • Streaming e Internet: CazéTV, NSports e Globoplay.

Próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Após o jogo contra o Haiti, a Seleção Brasileira ainda um compromisso garantido na fase de grupos, contra a Escócia:

Escócia x Brasil

  • 24 de junho
  • 19h (horário de Brasília)
  • Miami

Situação do Brasil na Copa do Mundo até agora

O Brasil iniciou sua trajetória na Copa do Mundo 2026 diante do Marrocos, em partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um jogo que terminou com um placar de 1 x 1.

Caso avance em primeiro lugar do Grupo F, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo E nas oitavas de final.

O que acontece depois da fase de grupos?

Depois dos jogos do Brasil contra Haiti e Escócia na fase de grupos, a Copa do Mundo entra na fase eliminatória (mata-mata). Como o torneio aumentou para 48 seleções, agora são necessárias cinco etapas eliminatórias em vez de quatro.

Quem perde é eliminado, e a competição segue em um chaveamento definido por dezesseis-avos de final (novidade), oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.

Se avançar, o Brasil enfrentará uma seleção do Grupo F, composto por:

  • Holanda;
  • Japão;
  • Tunísia;
  • Suécia.

A posição final do Brasil no Grupo C definirá o adversário e o caminho da equipe rumo ao mata-mata.

Avançam automaticamente os dois primeiros colocados de cada grupo e também os 8 melhores terceiros colocados gerais.

Com as novas regras, se o Brasil perder contra o Haiti ou contra a Escócia, a campanha do hexa não acaba obrigatoriamente. Caso termine em terceiro lugar no grupo, a pontuação e o saldo de gols serão comparados com os terceiros colocados das outras 11 chaves. Se ficar entre os 8 melhores desse grupo, se classifica para a rodada de 32 avos. 
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