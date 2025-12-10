Esporte

Flamengo vence Cruz Azul por 2x1 e avança no Mundial; veja quem fez gols

Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado

Flamengo: clube avança para a próxima fase do Mundial (Mohamed Farag/FIFA/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15h55.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 16h03.

O Flamengo venceu o Cruz Azul por 2x1 nesta quarta-feira, 10, e avança para a próxima fase da Copa Intercontinental.

O jogo começou às 14h do horário de Brasília e aconteceu no estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Arrascaeta abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o rival mexicano empatou com o zagueiro Jorge Sánchez aos 43 minutos. Na volta do segundo tempo, aos 26 minutos, Arrascaeta marcou mais uma vez e fez o gol da vitória do clube carioca. 

O time se classificou para esse campeonato após vencer o Palmeiras e levar o troféu da Copa Libertadores da América.

Agora, o rubro negro vai enfrentar o Pyramids, do Egito, valendo uma vaga na decisão no duelo conhecido como Copa Challenger. A partida acontece no próximo sábado, 13, também às 14h do horário de Brasília no mesmo estádio no Catar. 

Quem vencer enfrenta o Paris Saint Germain (PSG) na final do Intercontinental na próxima quarta-feira, 17.

Cruz Azul, rival do Flamengo, está dentro de uma 'revolução' no México

Copa Intercontinental

A Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é a segunda edição do novo formato do torneio anual de clubes, conhecido como Mundial.

O campeão do torneio vai receber 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000,00). Confira as demais premiações:

  • Vice-campeão: 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600,00)
  • Eliminado na Challenger Cup: 2 milhões de dólares (R$ 10.912.800,00)
  • Eliminado no Derby das Américas: 1 milhão de dólares (R$ 5.456.400,00)
