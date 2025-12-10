Flamengo vence Cruz Azul por 2x1 e avança no Mundial; veja quem fez gols

O Flamengo venceu o Cruz Azul por 2x1 nesta quarta-feira, 10, e avança para a próxima fase da Copa Intercontinental.

O jogo começou às 14h do horário de Brasília e aconteceu no estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Arrascaeta abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o rival mexicano empatou com o zagueiro Jorge Sánchez aos 43 minutos. Na volta do segundo tempo, aos 26 minutos, Arrascaeta marcou mais uma vez e fez o gol da vitória do clube carioca.

O time se classificou para esse campeonato após vencer o Palmeiras e levar o troféu da Copa Libertadores da América.

Agora, o rubro negro vai enfrentar o Pyramids, do Egito, valendo uma vaga na decisão no duelo conhecido como Copa Challenger. A partida acontece no próximo sábado, 13, também às 14h do horário de Brasília no mesmo estádio no Catar.

Quem vencer enfrenta o Paris Saint Germain (PSG) na final do Intercontinental na próxima quarta-feira, 17.

Copa Intercontinental

A Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é a segunda edição do novo formato do torneio anual de clubes, conhecido como Mundial.

O campeão do torneio vai receber 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000,00). Confira as demais premiações: