Botafogo completa 3 anos de SAF com quase R$ 1 bilhão em investimentos

Neste mês de março, o Botafogo comemora três anos desde a histórica assinatura do empresário John Textor e do presidente Durcesio Mello, firmando a transformação do futebol do Botafogo em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No período vigente deste novo modelo de gestão, o clube acumula quase R$ 1 bilhão investido em contratações - R$ 992 milhões para ser mais exato, somando os reforços durante as sete janelas de transferências que aconteceram nesses últimos três anos.

Entre os principais destaques, o Botafogo teve um crescimento de 210% de valuation (valor de mercado), e foi a agremiação que mais cresceu no país em 2024, avaliado em R$ 1,85 bilhão pela SportsValue.

"Os resultados esportivos são fundamentais. Recuperam e fortalecem o vínculo do torcedor com o clube no presente. A reestruturação financeira e, em especial, a implementação de um plano concreto que, segundo divulgado pela administração do clube, tem resultado em redução expressiva da dívida, são os alicerces para que se crie boa perspectiva de manutenção desse protagonismo no futuro. O passado Glorioso e as tradições, o Botafogo já as tem e nunca deixará de tê-los", explica o advogado José Francisco Manssur, que teve papel fundamental neste movimento, quando foi um dos autores da Lei da SAF, que passou a vigorar no país em agosto de 2021.

A Lei da SAF e o impacto no futebol brasileiro

Ele também é autor do livro 'Futebol, Mercado e Estado', ao lado de Rodrigo Monteiro de Castro, que detalha o projeto de recuperação, estabilização e desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro.

Em vigor há quase quatro anos, a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de agosto de 2021, com a previsão de incentivos para que os clubes de futebol se transformem em empresas e possam pedir recuperação judicial, podendo negociar as dívidas por meio da Justiça. Também estabeleceu normas de governança e instituiu meios de financiamento da atividade futebolística.

Aportes e desafios no modelo SAF

"Desde a implementação das SAFs, observamos um aumento significativo nos aportes de capital local e internacional nos clubes brasileiros. A rentabilidade potencial é imensa, dado o mercado brasileiro de futebol, que é um dos mais apaixonados e engajados do mundo", afirma Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, responsável pelo gerenciamento de centenas de atletas, o dinheiro somente não garante sucesso, e a gestão precisa ser bem sucedida mesmo neste novo modelo de gestão.

"Já tivemos muitas provas de que os aportes das SAFs podem gerar resultados já no curto prazo no Brasil, mas nem sempre isso vai acontecer. Dinheiro pode mudar o número de pessoas às quais você tem acesso, mas se não souber as escolher, pode fracassar com muito. Mas ter um 'dono' já faz com que o clube deixe de se planejar como uma prefeitura", diz.

Modernização e novas tendências no futebol

O discurso acima vai de encontro ao que pensa Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que atende centenas de jogadores em todo o mundo, entre eles o zagueiro Bastos, com passagens pelo futebol europeu e que hoje é um dos principais destaques do Botafogo. De acordo com o executivo, a modernização do clube carioca, estruturando e modernizando seus departamentos por meio da SAF, fez o clube descobrir o defensor. Segundo ele, essa deve ser uma nova tendência para aqueles que se tornaram Sociedade Anônima do Futebol e seguem estruturando seus departamentos.

"Todas as áreas passam pelo processo de modernização com a SAF, e isso tem a ver com a profissionalização em análise de desempenho e scout, que conhece de forma ampla o mercado nacional e internacional. O Botafogo se encaixou exatamente dentro desta filosofia e o mérito é todo do clube, que enxergou essa oportunidade", conta.

