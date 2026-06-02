Marrocos x Madagascar: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Marrocos e Madagascar se enfrentam nesta terça-feira, 2, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina, adversária do Brasil na estreia do Mundial, utiliza a partida para ajustar os últimos detalhes antes da competição. Os Leões do Atlas ainda terão mais um compromisso de preparação, contra a Noruega, antes do início da Copa.

O confronto será disputado no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. Já Madagascar, que não conseguiu vaga para o Mundial, entra em campo para enfrentar uma das principais seleções africanas da atualidade.

Que horas assistir à Marrocos x Madagascar

A partida acontece às 14h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 2.

Onde assistir à Marrocos x Madagascar

O jogo terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Marrocos

Bono; Mazraoui, Diop, Halhal e Salah-Eddine; El Aynaoui, El Mourabet, Yassine, El Khannouss e Talbi; Rahimi.

Técnico: Walid Regragui.

Madagascar

Dupire; Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet e Rabearivelo; Couturier, Lapoussin e Raveloson; Randrianantenaina, Caddy e Raheriniaina.

Técnico: Corentin Martins.