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Marrocos x Madagascar: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Jogo acontece no Marrocos; Copa do Mundo 2026 começa dia 11 de junho

Marrocos: país será sede da Copa do Mundo 2030 (Stu Forster/Getty Images)

Marrocos: país será sede da Copa do Mundo 2030 (Stu Forster/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de junho de 2026 às 06h03.

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Marrocos e Madagascar se enfrentam nesta terça-feira, 2, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina, adversária do Brasil na estreia do Mundial, utiliza a partida para ajustar os últimos detalhes antes da competição. Os Leões do Atlas ainda terão mais um compromisso de preparação, contra a Noruega, antes do início da Copa.

O confronto será disputado no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. Já Madagascar, que não conseguiu vaga para o Mundial, entra em campo para enfrentar uma das principais seleções africanas da atualidade.

Que horas assistir à Marrocos x Madagascar

A partida acontece às 14h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 2.

Onde assistir à Marrocos x Madagascar

O jogo terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Marrocos

Bono; Mazraoui, Diop, Halhal e Salah-Eddine; El Aynaoui, El Mourabet, Yassine, El Khannouss e Talbi; Rahimi.

Técnico: Walid Regragui.

Madagascar

Dupire; Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet e Rabearivelo; Couturier, Lapoussin e Raveloson; Randrianantenaina, Caddy e Raheriniaina.

Técnico: Corentin Martins.

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