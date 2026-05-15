Botafogo é eliminado da Copa do Brasil; técnico admite atuação 'irreconhecível'

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil na noite de quinta-feira, 14, após perder por 2 a 0 para a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Com o resultado, a equipe catarinense reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, no Nilton Santos, e avançou às oitavas de final da competição.

Após a partida, o técnico Franclim Carvalho afirmou que o desempenho ruim no primeiro tempo foi decisivo para a eliminação.

"Demos 45 minutos de vantagem. Quem dá 45 minutos de vantagem em um nível desses não tem vitória. Nós fomos muito melhores que a Chapecoense no jogo de ida, e hoje a Chapecoense foi muito melhor que nós", declarou.

Segundo o treinador, o Botafogo esteve “irreconhecível” na etapa inicial e só conseguiu mostrar o ritmo habitual após o intervalo.

"O primeiro tempo não pode sair da nossa cabeça. Vamos ter que nos lembrar disso todos os dias porque isso nos deixa uma marca de ficar fora de uma competição muito importante em todos os níveis, como financeiro", afirmou.

Após a eliminação, torcedores protestaram no desembarque da delegação no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Vídeos publicados por uma das organizadas do clube mostraram integrantes cercando o ônibus e xingando jogadores.

Segundo relatos, não houve contato direto entre torcedores e atletas, já que a manifestação foi acompanhada pela polícia militar e por seguranças do clube.

Quem fez os gols de Chapecoense x Botafogo?

Os dois gols da partida foram marcados pela Chapecoense. Marcinho abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após contra-ataque puxado por Ênio; Bolasie ampliou nos acréscimos da etapa inicial, após cruzamento de Everton na área.

A Chapecoense ainda marcou um terceiro gol nos minutos finais, com Italo, mas o lance foi anulado após revisão do VAR.

Como foi o jogo?

Precisando reverter a desvantagem do jogo de ida, a Chapecoense começou a partida pressionando e controlando as ações na Arena Condá. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, quando Marcinho recebeu passe de Ênio em contra-ataque e finalizou de fora da área.

Com o empate no placar agregado, o Botafogo tentou responder e levou perigo com Arthur Cabral, que acertou a trave. Apesar das oportunidades, o time carioca não conseguiu transformar as chances em gol.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Bolasie aproveitou cruzamento de Everton para ampliar e colocar a Chapecoense em vantagem no confronto.

Na volta do intervalo, o Botafogo aumentou a pressão ofensiva e criou oportunidades com Kadir, Danilo e Joaquín Correa, mas voltou a esbarrar nas finalizações. Do outro lado, a Chapecoense administrou o resultado e confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.