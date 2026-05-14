Vitória x Flamengo: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Partida acontece em Salvador e é válida pela quinta fase do torneio

Vitória x Flamengo: veja onde assistir a transmissão da partida

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h01.

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 14, pela Copa do Brasil.

O duelo, no Estádio Barradão, em Salvador, é válido pelo jogo de volta da quinta fase. O Flamengo venceu a ida por 2 a 1 e pode empatar para garantir a classificação, enquanto o Vitória precisa vencer por dois ou mais gols para se classificar diretamente.

Que horas assistir à Vitória x Flamengo

A partida acontece às 21h30, nesta quinta-feira, 14.

Onde assistir à Vitória x Flamengo

O jogo será transmitido pela SporTV e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.

Técnico: Jair Ventura

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

Técnico: Leonardo Jardim

