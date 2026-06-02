Croácia X Bélgica: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Partida acontece na Croácia; Copa do Mundo 2026 começa dia 11 de junho

Croácia: seleção eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Visionhaus/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de junho de 2026 às 06h00.

Croácia e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira, 2, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções utilizam o confronto para fazer os últimos ajustes antes da estreia no Mundial. A Croácia encara a Inglaterra na primeira rodada, enquanto a Bélgica inicia sua campanha diante do Egito.

O duelo será disputado no Stadion HNK, em Rijeka, na Croácia, e reúne duas seleções que contam com nomes experientes como Luka Modric, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois.

Que horas assistir à Croácia x Bélgica

A partida acontece às 13h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 2.

Onde assistir à Croácia x Bélgica

O jogo terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Croácia

Livakovic; Pongracic, Vuskovic e Gvardiol; Stanisic, Modric, Mario Pasalic e Perisic; Kramaric, Budimir e Baturina.

Técnico: Zlatko Dalic.

Bélgica

Courtois; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Witsel, Tielemans e De Bruyne; Saelemaekers, Fernández-Pardo e Doku.

Técnico: Rudi Garcia.

