Croácia X Bélgica: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Croácia: seleção eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Visionhaus/Getty Images)
Publicado em 2 de junho de 2026 às 06h00.
Croácia e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira, 2, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
As duas seleções utilizam o confronto para fazer os últimos ajustes antes da estreia no Mundial. A Croácia encara a Inglaterra na primeira rodada, enquanto a Bélgica inicia sua campanha diante do Egito.
O duelo será disputado no Stadion HNK, em Rijeka, na Croácia, e reúne duas seleções que contam com nomes experientes como Luka Modric, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois.
A partida acontece às 13h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 2.
O jogo terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).
Livakovic; Pongracic, Vuskovic e Gvardiol; Stanisic, Modric, Mario Pasalic e Perisic; Kramaric, Budimir e Baturina.
Técnico: Zlatko Dalic.
Courtois; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Witsel, Tielemans e De Bruyne; Saelemaekers, Fernández-Pardo e Doku.
Técnico: Rudi Garcia.