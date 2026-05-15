Esporte

Quanto ficou o jogo do Flamengo ontem na Copa do Brasil?

Time enfrentou o Vitória no estádio Barradão (BA) na noite de quinta-feira, 14

Flamengo: no jogo de ida, a equipe havia vencido por 2 a 1 no Maracanã (Rodrigo Valle/Getty Images)

Flamengo: no jogo de ida, a equipe havia vencido por 2 a 1 no Maracanã (Rodrigo Valle/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06h14.

O Flamengo foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 na noite de quinta-feira, 14, no Barradão, em Salvador (BA), e acabou eliminado na 5ª fase da Copa do Brasil.

A derrota encerrou uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Flamengo, que acumulava oito vitórias e dois empates.

Com o resultado, o time baiano reverteu a desvantagem do jogo de ida, quando havia perdido por 2 a 1 no Maracanã, e garantiu a classificação às oitavas de final da competição.

Quem fez os gols de Vitória x Flamengo?

Os dois gols da partida foram marcados pelo Vitória. Erick abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com um golaço no ângulo do goleiro Rossi; Luan Cândido marcou o segundo aos 16 minutos do segundo tempo.

Como foi o jogo entre Vitória e Flamengo?

Empurrado pela torcida que lotou o Barradão, o Vitória começou a partida pressionando o Flamengo desde os primeiros minutos. A estratégia do técnico Jair Ventura funcionou rapidamente, e Erick marcou logo aos seis minutos do primeiro tempo.

Depois do gol, o Flamengo tentou reagir e passou a chegar mais ao ataque na metade da etapa inicial, mas encontrou dificuldades para criar chances claras.

No segundo tempo, o time carioca aumentou a pressão em busca do empate no agregado. O Vitória, porém, aproveitou um escanteio curto para ampliar com Luan Cândido.

Após o segundo gol, o técnico Leonardo Jardim colocou Pedro, Cebolinha e Varela em campo. O Flamengo seguiu pressionando, mas parou nas defesas do goleiro Lucas Arcanjo, que ajudou a garantir a classificação do Vitória.

 

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